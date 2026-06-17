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Egg Attack: তৃণমূল নেতা দেখলেই ডিম ছোড়ার হিড়িক! এবার জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে

Egg Attack:  প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মহম্মদ দানিশ ফারুকী নামে এক আইনজীবী।  আগামী সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 17, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:03 PM IST
Egg Attack: তৃণমূল নেতা দেখলেই ডিম ছোড়ার হিড়িক! এবার জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে
Image Credit: ডিম গড়াল হাইকোর্টে

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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