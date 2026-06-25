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বিগ ব্রেকিং! CBI-র হাত থেকে সরবে আরজি কর মামলা? হাইকোর্টের প্রবল ভর্ৎসনা- বড় নির্দেশ

RG Kar Case Big Update: "তদন্ত কবে শেষ হবে? তাহলে এই মামলা আমরা সিবিআইয়ের হাত থেকে নিয়ে নিচ্ছি। আর নির্দেশনামায় এটাও লিখব যে সিবিআইয়ের আধিকারিকরা হাইকোর্টের ঊর্ধ্বে! তারা আদালতের নির্দেশ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে! তারা উপযুক্ত তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 25, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:30 PM IST
বিগ ব্রেকিং! CBI-র হাত থেকে সরবে আরজি কর মামলা? হাইকোর্টের প্রবল ভর্ৎসনা- বড় নির্দেশ
Image Credit: নিজস্ব ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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বিগ ব্রেকিং! CBI-র হাত থেকে সরবে আরজি কর মামলা? হাইকোর্টের প্রবল ভর্ৎসনা-বড় নির্দেশ
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