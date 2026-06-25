/বিগ ব্রেকিং! CBI-র হাত থেকে সরবে আরজি কর মামলা? হাইকোর্টের প্রবল ভর্ৎসনা- বড় নির্দেশ

অর্ণবাংশু নিয়োগী: তদন্তে গা- ছাড়া মনোভাব! আরজি কর মামলায় হাইকোর্টের প্রবল ভর্ৎসনার মুখে সিবিআই। তদন্তে এত দেরি কেন? সিবিআই আধিকারিকরা কি হাইকোর্টের ঊর্ধ্বে? নির্যাতিতার মায়ের বক্তব্য কোথায়? আরজি কর মামলায় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের এক পর এক চাঁছাছোলা প্রশ্নে বিদ্ধ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এমনকি সিবিআই-এর হাত থেকে আরজি কর মামলা নিয়ে নেওয়ারও হুঁশিয়ারি! আদালতের কড়া তোপের মুখে সিবিআই আধিকারিকরা। আরজি কর মামলায় হাইকোর্টের তরফে ফের কড়া নির্দেশ সিবিআইকে।
আরজি কর মামলায় অসন্তুষ্ট হাইকোর্ট
আরজি কর মামলায় আজ তদন্ত রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই। গত ২১ মে সিবিআই-কে তদন্ত রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত। সেই নির্দেশ অনুযায়ী আজ রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই। পাশাপাশি, আদালতের নির্দেশে তিন সদস্যের সিট গঠন করা হয়েছে বলেও জানায় সিবিআই। কিন্তু সিবিআই রিপোর্টে খুশি নয় আদালত। তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ আদালতের।
বিচারপতি শম্পা সরকার বলেন, "সিবিআই তদন্তে হস্তান্তরে দেরি, তথ্য প্রমাণ বিনষ্ট করার জন্য কারা দায়ী? কারণ এটাও তো একটা অপরাধ। পরিবারের কী অভিযোগ আছে? কেউ অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে। সেটাও তো সিবিআইকে খুঁজে বের করতে হবে। আপনারা (সিবিআই) বলছেন যে মায়ের বক্তব্য নিয়েছেন। সেটা কোথায়?"
তদন্ত কবে শেষ হবে?
ওদিকে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, এই মামলায় সিবিআই গা- ছাড়া মনোভাব দেখাচ্ছে। হয় রাজ্য বলুক যে তারা ন্যায়বিচার দিয়ে ব্যর্থ, আর না হয় বলুক যে তথ্যপ্রমাণ নষ্টের জন্য কেউ দায়ী নয়। চার্জশিট দাখিলের পর ১ বছর ৭ মাস কেটে গিয়েছে। তদন্ত কবে শেষ হবে? তাহলে এই মামলা আমরা সিবিআইয়ের হাত থেকে নিয়ে নিচ্ছি। আর নির্দেশনামায় এটাও লিখব যে সিবিআইয়ের আধিকারিকরা হাইকোর্টের ঊর্ধ্বে, তারা আদালতের নির্দেশ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে, তারা উপযুক্ত তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে।"
যে প্রসঙ্গে বিচারপতি শম্পা সরকারও ভর্ৎসনার সুরে বলেন,"আমাদের নির্দেশের মানেই ছিল যে সিবিআইয়ের আগের তদন্তকারী অফিসারদের থেকে মামলা সরিয়ে নতুন গঠিত সিটকে দেওয়া। সেটাই আপনারা বুঝতে পারছেন না? আপনারা আপনাদের সহকর্মীদের প্রতি এত সহানুভূতিশীল?" এদিন আদালতে পরিবারও দাবি জানায়," সিবিআই না পারলে মামলা সিআইডি কে দিয়ে দেওয়া হোক।"
CBI-কে হাইকোর্টের নির্দেশ
যদিও সিবিআই দাবি করে,"আমরা একাধিকবার সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখেছি। পরিবারের সব বক্তব্য শুনে উত্তর দিয়েছে। আমরা মায়ের বক্তব্য লিখে রেখেছি।" তবে পরিবার সিআইডি-কে তদন্ত দেওয়ার কথা বললেও আদালত বলে, "আমরা সিবিআইয়ের আধিকারিকদের প্রতি আস্থা রাখছি, আশা করছি তারা সঠিক তদন্ত করবে।" নির্দেশ দেয়, "পুরনো কোনও তদন্তকারী আধিকারিক নবগঠিত সিট- এ থাকবেন না।"
পরবর্তী পর্যায়ের তদন্তের জন্য এদিন সওয়াল জবারের পর আরও কিছুটা সময় দিয়েছে আদালত। পরবর্তী শুনানি ৬ অগাস্ট।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)