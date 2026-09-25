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‘জনস্বার্থ নয়, ব্যক্তিস্বার্থ বা প্রচারের মামলা’, হাইকোর্টের ছাদে দুর্গাপুজোর আবেদন খারিজ

কলকাতা হাইকোর্টের ছাদে ভারতমাতার মন্দির ও দুর্গাপুজোর অনুমতি চেয়ে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করল আদালত। আইনজীবী সঞ্জয় ঘোষের করা মামলায় দাবি করা হয়েছিল, একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে শুক্রবার হাইকোর্টের ছাদে প্রার্থনার অনুমতি দেওয়া হলে একইভাবে অন্য ধর্মের মানুষেরও ধর্মাচরণের সুযোগ থাকা উচিত। তবে আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই আবেদন জনস্বার্থ মামলার আওতায় পড়ে না।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 25, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 05:14 PM IST
‘জনস্বার্থ নয়, ব্যক্তিস্বার্থ বা প্রচারের মামলা’, হাইকোর্টের ছাদে দুর্গাপুজোর আবেদন খারিজ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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