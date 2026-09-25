/‘জনস্বার্থ নয়, ব্যক্তিস্বার্থ বা প্রচারের মামলা’, হাইকোর্টের ছাদে দুর্গাপুজোর আবেদন খারিজ

অর্ণবাংশু নিয়োগী: কলকাতা হাইকোর্টের ছাদে দুর্গাপুজো এবং ভারতমাতার মন্দির তৈরির অনুমতি চেয়ে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল আদালত। প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি ওম নারায়ণ রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এই আবেদন খারিজ করেছে। আইনজীবী সঞ্জয় ঘোষ এই আবেদনটি করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, ভারতের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি মেনে দেশের প্রত্যেক নাগরিককে নিজের ধর্ম পালন ও ধর্মাচরণের সমান অধিকার দিয়েছে। সেই যুক্তিতেই কলকাতা হাইকোর্টের ছাদে দুর্গাপুজোর অনুমতি চাওয়া হয়।
আবেদনে দাবি করা হয়, একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে প্রতি শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের ছাদে প্রার্থনা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি মেনে হাইকোর্টের ছাদে ভারতমাতার মন্দির তৈরি এবং দুর্গাপুজো করার অনুমতিও দেওয়া উচিত। তবে এই যুক্তি গ্রহণ করেনি আদালত। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, এই ধরনের আবেদনকে জনস্বার্থ মামলা হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।
আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে আসে, কোনও আবেদন যদি বৃহত্তর জনস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে ব্যক্তিগত বা নির্দিষ্ট কোনও গোষ্ঠীর স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তাহলে সেটিকে জনস্বার্থ মামলা হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। এই মামলাটিও সেই ধরনের বলেই আদালত মনে করেছে। প্রধান বিচারপতি আরও মন্তব্য করেন, হাইকোর্টে দায়ের হওয়া একাধিক জনস্বার্থ মামলার ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বার্থ বা প্রচারের বিষয় সামনে আসে। আদালতের মতে, এই আবেদনও প্রকৃত জনস্বার্থের বিষয় নয়। সেই কারণেই মামলাটিকে জনস্বার্থ মামলা হিসেবে গুরুত্ব না দিয়ে আবেদনটি খারিজ করে দেয় ডিভিশন বেঞ্চ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)