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আইনি বিয়ে না হলেও বধূ নির্যাতনের ৪৯৮A ধারা গ্রাহ্য! ঐতিহাসিক রায় কলকাতা হাইকোর্টের

Calcutta High Court on 498A: কলকাতা হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের ফলে লিভ-ইন বা বিয়ের সমতুল্য সম্পর্কে থাকা নির্যাতিত মহিলাদের জন্য আইনি সুরক্ষার এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 05, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 12:06 AM IST
আইনি বিয়ে না হলেও বধূ নির্যাতনের ৪৯৮A ধারা গ্রাহ্য! ঐতিহাসিক রায় কলকাতা হাইকোর্টের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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