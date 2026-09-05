/আইনি বিয়ে না হলেও বধূ নির্যাতনের ৪৯৮A ধারা গ্রাহ্য! ঐতিহাসিক রায় কলকাতা হাইকোর্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বধূ নির্যাতন মামলায় ঐতিহাসিক রায় কলকাতা হাইকোর্টের। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ ধারার প্রয়োগ নিয়ে যুগান্তকারী ও তাৎপর্যপূর্ণ রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলা রুজু করতে বা এই ধারায় বিচার চালাতে বৈধ বা আইনগত বিয়ের প্রমাণ থাকা বাধ্যতামূলক নয়। আইনি বিয়ে না হলেও কোনও সম্পর্কে যদি ‘বিয়ের মতো ঘরোয়া সহাবস্থান’ থাকে, তবে নিগ্রহ ও নির্যাতনের শিকার নারী ৪৯৮এ ধারায় মামলা দায়ের করতে পারবেন। ৪৯৮এ ধারায় আইনের সুরক্ষা পাবেন।
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি উদয় কুমারের এজলাসে সম্প্রতি এই সংক্রান্ত একটি ফৌজদারি আবেদনের শুনানি হয়। মামলার মূল অভিযুক্ত এস কে আজহারউদ্দিন ওরফে আকাশ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা বধূ নির্যাতন ও প্রতারণার মামলা খারিজের দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। অভিযোগকারী কোয়েল বেগম ওরফে জয়া রায়ের দাবি ছিল, ২০১৯ সালে আলাপের পর তাঁকে ধর্ম পরিবর্তনে বাধ্য করেন আকাশ। তারপর তাঁর সঙ্গে আকাশ বিয়ের মতো একটি সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, প্রতারণা এবং তোলাবাজি চালান অভিযুক্ত। এর ভিত্তিতেই তিনি নিম্ন আদালতে ৪৯৮এ ধারায় মামলা করেন।
অভিযুক্ত পক্ষের যুক্তি ছিল, উভয়ের মধ্যে যেহেতু কোনও আইনসম্মত বিয়ে সম্পন্ন হয়নি, তাই ৪৯৮এ ধারায় বধূ নির্যাতনের মামলা চলতে পারে না। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে বিচারপতি উদয় কুমার স্পষ্ট জানান যে, প্রাথমিক পর্যায়ে শুধুমাত্র বিয়ের বৈধতা বা আইনি প্রমাণের অনুপস্থিতিকে অস্ত্র করে ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ করা যায় না। যেখানে স্পষ্টত বিয়ের মতো ঘরোয়া সম্পর্কের প্রমাণ রয়েছে এবং নিগ্রহের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করবে না। নিম্ন আদালতেই এই মামলার বিচার চলবে।
প্রসঙ্গত, এতদিন পর্যন্ত বধূ নির্যাতনের ৪৯৮এ ধারায় আইনি বিয়ের নথিপত্র একপ্রকার আবশ্যিক ছিল। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের ফলে লিভ-ইন বা বিয়ের সমতুল্য সম্পর্কে থাকা নির্যাতিত মহিলাদের জন্য আইনি সুরক্ষার এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা।
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