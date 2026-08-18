অর্ণবাংশু নিয়োগী: জনগণনার (সেনসাস) কাজে স্কুলের শিক্ষকদের নিয়োগ করা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল আদালত। স্কুল চলাকালীন শিক্ষকদের এই ধরনের প্রশাসনিক দায়িত্বে যুক্ত করায় শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে-- এই অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলার শুনানিতে সেনসাস কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রকে কড়া ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হল। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে শুনানিপর্বে একাধিক চাঞ্চল্যকর ও তীব্র তোপের মুখে পড়তে হয়েছে জনগণনা কর্তৃপক্ষকে।
কাজের সময় ও স্কুল পরিচালনা নিয়ে আদালতের প্রশ্ন
শুনানির শুরুতেই সেনসাস করার সময়সীমা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। তিনি জানতে চান, জনগণনার জন্য কর্তৃপক্ষ কোন সময়টা নির্ধারণ করেছে—সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা? স্কুল চলার নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষকরা কীভাবে জনগণনার কাজ করবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালত মন্তব্য করে:
কাজের সময়সূচি: যদি শিক্ষকদের দিয়ে এই কাজ করাতেই হয়, তবে তা স্কুলের সময়ের পরে কিংবা ছুটির দিনে করানো হচ্ছে না কেন?
সরকারি দফতরের অচলাবস্থা: আদালত ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে, 'আমি এখানে বসে আছি, আপনারা রেভিনিউ অফিসে গিয়ে দেখুন। সেখানে কাজ করার লোক নেই। এখন কোনও কাজের জন্য লোক পাঠালে দেখা যাবে সবাই সেনসাসের কাজে ব্যস্ত।'
বিকল্প নীতি: হয় কাজের সময় বদলাতে হবে, নয়তো স্কুলে বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিচারপতি স্পষ্ট জানান, একটি স্কুলে যদি ২০ জন শিক্ষক থাকেন, তবে বড়জোর ৫ জনকে সেনসাসের কাজে পাঠানো যেতে পারে এবং বাকি ১৫ জন স্কুল পরিচালনা করবেন।
কেন্দ্র ও রাজ্য সমন্বয়ের অভাব
কেন্দ্র ও সেনসাস কর্তৃপক্ষের একতরফা নির্দেশিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, কেন্দ্র একটি নোটিস জারি করার আগে রাজ্যের সঙ্গে কি কোনও আলোচনা করেনি? স্কুলের সময়সীমা সম্পর্কে সেনসাস কর্তৃপক্ষ কি অবগত নয়?
একই সঙ্গে আদালতে সঠিক ও দায়িত্বশীল আধিকারিক না পাঠানোয় রাজ্যের ভূমিকা নিয়েও উষ্মা প্রকাশ করে আদালত। যে আধিকারিক এই কাজের সময়সূচি নির্ধারণ করেছেন, তাঁকে অবিলম্বে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।
বিকল্প কর্মী নিয়োগের পরামর্শ
স্কুল শিক্ষায় যাতে কোনও অচলাবস্থা তৈরি না হয়, তার জন্য শিক্ষক বাদ দিয়ে বিকল্প কর্মীদের জনগণনার কাজে যুক্ত করার স্পষ্ট পরামর্শ দেয় আদালত:
পুরসভা ও পঞ্চায়েত কর্মী
বিধানসভার কর্মচারী
বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী (নন-টিচিং স্টাফ)
শিক্ষকদের সার্বক্ষণ ক্লাসরুম থেকে সরিয়ে জনগণনায় নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার কড়া বার্তা দিয়ে মামলার পরবর্তী শুনানি আগামীকালের জন্য ধার্য করা হয়েছে।
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