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রাজ্যের শিক্ষকদের কি জনগণনার কাজে নিয়োগ করা হবে? তুমুল বচসা, তীব্র ভর্ত্‍সনা-- কী বলল হাইকোর্ট?

Calcutta Highcourt on Census duty of WB govt school teacher: কেন্দ্র ও সেনসাস কর্তৃপক্ষের একতরফা নির্দেশিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, কেন্দ্র একটি নোটিস জারি করার আগে রাজ্যের সঙ্গে কি কোনও আলোচনা করেনি? স্কুলের সময়সীমা সম্পর্কে সেনসাস কর্তৃপক্ষ কি অবগত নয়?

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 18, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:32 PM IST
রাজ্যের শিক্ষকদের কি জনগণনার কাজে নিয়োগ করা হবে? তুমুল বচসা, তীব্র ভর্ত্‍সনা-- কী বলল হাইকোর্ট?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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