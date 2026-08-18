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কোনও SC/ST ও OBC সার্টিফিকেট যাচাই নয়, রাজ্যের বিজ্ঞপ্তিতে স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

Cast Certificate: ১৪ মে-র বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্য সরকার জানিয়েছিল ২০১১ সাল থেকে তফসিলি জাতি-উপজাতি ও ওবিসিদের যে শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে, সেই সমস্ত শংসাপত্রকে যাচাই করা হবে। 

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Aug 18, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:11 PM IST
কোনও SC/ST ও OBC সার্টিফিকেট যাচাই নয়, রাজ্যের বিজ্ঞপ্তিতে স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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