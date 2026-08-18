/কোনও SC/ST ও OBC সার্টিফিকেট যাচাই নয়, রাজ্যের বিজ্ঞপ্তিতে স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: এসসি-এসটি ও ওবিসি সার্টিফিকেট সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি নিয়ে হাইকোর্টের বড় রায়। জাতিগত শংসাপত্র যাচাইয়ের বিজ্ঞপ্তি জারি সরকারের। আর সেই বিজ্ঞপ্তির উপরেই অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করল হাইকোর্ট। ১৪ মে জাতিগত শংসাপত্রের রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি উপরে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট।
১৪ মে-র বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্য সরকার জানিয়েছিল ২০১১ সাল থেকে তফসিলি জাতি-উপজাতি ও ওবিসিদের যে শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে, সেই সমস্ত শংসাপত্রকে যাচাই করা হবে। প্রয়োজনে যদি কোনও শংসাপত্র ভুয়ো প্রমাণিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে সেই শংসাপত্র বাতিল করা হবে। রাজ্যের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। আবেদনকারী আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য দাবি করেন, রাজ্যের এই ধরনের ক্ষমতা নেই যে শংসাপত্র বাতিল করার। যদিও রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র আদালতে জানান যে রাজ্য সরকার ভোটার কার্ড, আধার কার্ড-সহ অন্যান্য নথি এবং জাতিগত পারিবারিক বিষয়কে যাচাই করে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।
তবে এদিন প্রধান বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, জাতিগত শংসাপত্রের বিজ্ঞপ্তির উপরে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ বজায় থাকবে। মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এসসিএসটি ও ওবিসিদের শংসাপত্রের ক্ষেত্রে কোনওরকম যাচাই করা যাবে না। তবে রাজ্যের কাছে যদি কোনও অভিযোগ আসে, সেই অভিযোগের ভিত্তিতে জেলার আধিকারিকরা তা যাচাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।
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