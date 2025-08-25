HC On Durga Puja 2025: ক্লাব টাকা নিয়ে হিসাব না দিলে, প্রয়োজনে অনুদান বন্ধ করে দিন: রাজ্যকে হাইকোর্ট

HC On Durga Puja 2025: ক্লাব টাকা নিয়ে হিসাব না দিলে, প্রয়োজনে অনুদান বন্ধ করে দিন: রাজ্যকে হাইকোর্ট
Calcutta High Court on Durga Puja: টাকা নিয়ে যাঁরা হিসাব দিচ্ছেন না, তাঁদের বিষয়টা বিবেচনা করে দেখতে হবে। প্রয়োজনে অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হোক, পর্যবেক্ষণ বিচারপতি সুজয় পালের।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: দুর্গা পুজোর অনুদান নিয়ে গত বছর পর্যন্ত কতগুলো ক্লাব হিসাব দিয়েছে, কারা দেয়নি, তার বিস্তারিত জানিয়ে হলফনামা নিয়ে নির্দেশ রাজ্যকে। আদালতের মৌখিক বক্তব্য, যাঁরা টাকা নিয়েও হিসেব দিচ্ছেন না, তাদের ব্যাপারে ভাবতে হবে। প্রয়োজনে অনুদান তাদের বন্ধ করে দিন। বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ হিসেব নিয়ে রাজ্যের কাছে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হলফনামা তলব করল।
আদালতের বক্তব্য, আগের যাবতীয় নির্দেশে ক্লাবগুলোকে হিসেব দেওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছিল। রাজ্যের তরফে এজি দাবি করেন, অনুদান দেওয়ায় কোনও কোর্ট আপত্তি করেনি। তাই পুজোর পরে এর শুনানি হোক। তার আগে রাজ্যে হলফনামা দেবে। বিচারপতি পাল তাতে আপত্তি জানান। আদালতের বক্তব্য, পুজোর পরে আর এই মামলার গুরুত্ব কি? কারণ কোর্ট বারে বারে যে সঠিক হিসেব দেওয়ার কথা বলেছে, সেই হিসেব দেওয়ার হচ্ছে না বলেই এখানে অভিযোগ করা হচ্ছে।
ফলে সেই ব্যাপারে পদক্ষেপ করতে হলে পুজোর আগেই করতে হবে। কারণ আগের বছরগুলোতে বহু ক্লাব কোনও হিসেব দেয়নি বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে। রাজ্য হলফনামা দিয়ে জানাবে ক্লাবগুলো হিসেবে দিয়েছে কি না। যদি না দিয়ে থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বুধবার সেই মামলার শুনানি।
