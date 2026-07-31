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বিরাট বিপদে মমতার কালীঘাট শিবির: হাইকোর্টের বড় রায়, কড়া হুঁশিয়ারি-- কী পদক্ষেপ নেবে এবার আদালত?

Calcutta HighCourt on Kalighat TMC: আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত সভা করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে ৩,০০০ জনের জমায়েতের কথা বলা হলেও, রাজ্য সরকারের আপত্তিতে সেই সংখ্যা কমিয়ে সর্বোচ্চ ২,৫০০ জন করা হয়। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 31, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:48 PM IST
বিরাট বিপদে মমতার কালীঘাট শিবির: হাইকোর্টের বড় রায়, কড়া হুঁশিয়ারি-- কী পদক্ষেপ নেবে এবার আদালত?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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