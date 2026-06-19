/বিগ নিউজ: বন্ধ হয়ে যাবে ঐতিহাসিক ২১ জুলাই শহিদ দিবস সমাবেশ? মমতা ও অভিষেকের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ

অর্ণবাংশু নিয়োগী: সরকারি জায়গা বা ব্যস্ত রাস্তা বন্ধ করে কোনও রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ বা মিছিল করা যাবে না-- ২০১৮ সালে পরিষ্কার ভাষায় এই নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু সেই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গত বছর ২১ জুলাই কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় রাস্তা আটকে মহাসমাবেশ করে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। আদালতের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগে শেষ পর্যন্ত দায়ের হয় আদালত অবমাননার মামলা। সেই মামলার প্রেক্ষিতেই এবার কড়া পদক্ষেপ নিল হাইকোর্ট।
বছরের পর বছর ধরে ২১ জুলাই এলেই কলকাতার রূপ বদলে যায়। ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে আয়োজিত হয় শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের মেগা কর্মসূচি ‘শহিদ দিবস’। জেলা থেকে শুরু করে গোটা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা এই দিনটিতে ভিড় জমান কলকাতার বুকে।
আর তার অবধারিত ফল হিসেবে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, জওহরলাল নেহেরু রোড-সহ শহরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ লাইফলাইন ও প্রধান রাস্তাগুলোয় যানচলাচল প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়ে। দিনের পর দিন সাধারণ মানুষের এই চরম ভোগান্তি এবং আদালতের পূর্ববর্তী নির্দেশিকাকে তোয়াক্কা না করার অভিযোগেই এবার কড়া কলকাতা হাইকোর্ট।
গত বছর ২১ জুলাইয়ের ওই কর্মসূচির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া আদালত অবমাননার মামলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নোটিস জারি করার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি অরিজিৎ ব্যানার্জির ডিভিশন বেঞ্চ। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৩ জুলাই।
মামলার প্রেক্ষাপট
কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, আইন সবার জন্য সমান। আদালত অবমাননার এই মামলায় যে বা যাঁরা যুক্ত, তাঁদের প্রত্যেককেই আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হবে। গত বছর ২১ জুলাই ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউস বা ওয়াই চ্যানেলের সামনে তৃণমূলের ‘শহিদ দিবস’ সমাবেশের জেরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল গোটা কলকাতা। সপ্তাহের কাজের দিনে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, জওহরলাল নেহেরু রোডসহ শহরের সমস্ত প্রধান রাস্তায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। চরম ভোগান্তির শিকার হন সাধারণ মানুষ, অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা।
আদালতের ২০১৮ সালের স্পষ্ট নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে পুলিশ-প্রশাসন এই ধরনের সমাবেশের অনুমতি দিল এবং ট্রাফিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলা দায়ের হয়। বিচারপতি অরিজিৎ ব্যানার্জির ডিভিশন বেঞ্চ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখে তৃণমূলের শীর্ষ দুই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নোটিস জারির নির্দেশ দেয়।
২০১৮ সালের ঐতিহাসিক নির্দেশ
এখানে উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে কলকাতা হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিল, তা কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট একটি দলের বিরুদ্ধে ছিল জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রক্ষিতে। তৎকালীন সময়ে সাধারণ মানুষের পথচলতি অধিকার এবং জরুরি পরিষেবাকে সচল রাখতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল: গণতান্ত্রিক দেশে সভা-সমাবেশ বা মিছিল করার অধিকার সবার আছে, কিন্তু তা সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারকে খর্ব করে বা জনজীবন স্তব্ধ করে হতে পারে না।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই নির্দেশটি শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য প্রযোজ্য ছিল না। ২০১৮ সালের ওই মূল মামলায় রাজ্যের ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ৩৮টি রাজনৈতিক দলকে ‘পার্টি’ বা পক্ষ করা হয়েছিল। যার মধ্যে শাসক দল তৃণমূল যেমন ছিল, তেমনই ছিল সিপিআই(এম), কংগ্রেস, বিজেপি-সহ রাজ্যের প্রায় সমস্ত সক্রিয় রাজনৈতিক মঞ্চ ও দল। আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, সরকারি জায়গা, জাতীয় সড়ক বা ব্যস্ত রাস্তা বন্ধ করে কোনও দলই শক্তিপ্রদর্শন বা সমাবেশ করতে পারবে না। বিকল্প হিসেবে নির্দিষ্ট মাঠ বা ফাঁকা জায়গা ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।
৩ জুলাই শুনানি
২০১৮ সালের সেই নির্দেশিকাকে কার্যত অগ্রাহ্য করার ফলেই এই বর্তমান আদালত অবমাননার মামলা। আগামী ৩ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নোটিস জারির এই নির্দেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ৩ জুলাই আদালত অবমাননার এই মামলায় রাজ্য সরকার এবং অভিযুক্ত পক্ষ কী হলফনামা জমা দেয় এবং মহামান্য আদালত কী চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল ও আমজনতা।
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