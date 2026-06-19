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বিগ নিউজ: বন্ধ হয়ে যাবে ঐতিহাসিক ২১ জুলাই শহিদ দিবস সমাবেশ? মমতা ও অভিষেকের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ

Mamata Banerjee: গত বছর ২১ জুলাইয়ের ওই কর্মসূচির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া আদালত অবমাননার মামলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নোটিস জারি করার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি অরিজিৎ ব্যানার্জির ডিভিশন বেঞ্চ। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৩ জুলাই।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 19, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:08 PM IST
বিগ নিউজ: বন্ধ হয়ে যাবে ঐতিহাসিক ২১ জুলাই শহিদ দিবস সমাবেশ? মমতা ও অভিষেকের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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