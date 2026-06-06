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Calcutta Medical College: ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল! কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সোহমের অস্বাভাবিক মৃত্যু

Calcutta Medical College: বাবুঘাটে এবার জলে ডুবে মৃত্যু। ভোর তিনটে নাগাদ, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ডাক্তারি পড়ুয়ার সোহম বসাক তার সহপাঠী অরিত্র নামে এক বন্ধুকে নিয়ে আসে স্নান করার জন্য। সূত্রের খবর, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল সোহম। তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে তার সহপাঠী অরিত্র(৩য় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়া)। কিন্তু এটা সত্ত্বেও জলে ডুবে যায় সে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 06, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:03 PM IST
Calcutta Medical College: ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল! কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সোহমের অস্বাভাবিক মৃত্যু

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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