/Calcutta Medical College: ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল! কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সোহমের অস্বাভাবিক মৃত্যু

অয়ন শর্মা: কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারি পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু। ভোররাতে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের এক ফাইনাল ইয়ারের ডাক্তারি পড়ুয়া। শনিবার ভোর আনুমানিক ৩টে নাগাদ কলকাতার বাবুঘাটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত ছাত্রের নাম সোহম বসাক। তাঁর বাড়ি হুগলির কোন্নগরে হলেও, তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের মেইন বয়েজ হোস্টেলে থাকতেন।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ভোর তিনটে নাগাদ সোহম তাঁর অরিত্র নামে এক সহপাঠীকে (যিনি তৃতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়া) সঙ্গে নিয়ে বাবুঘাটে স্নান করতে আসেন। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, সোহম সেই সময় মত্ত বা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। ঘাটে নামার পর আচমকাই তিনি গঙ্গায় তলিয়ে যেতে শুরু করেন। বিপদ বুঝে তাঁর বন্ধু অরিত্র তাঁকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। চোখের পলকে নদীর প্রবল স্রোতে তলিয়ে যান সোহম।
ঘটনার পরই পুলিস ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। প্রায় দু'ঘণ্টার তল্লাশির পর নদী থেকে সোহমের অচেতন দেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিস। উদ্ধার করার পরপরই তাঁকে দ্রুত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে, সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ভবিষ্যৎ গড়ার মাঝপথেই এই তরুণ পড়ুয়ার এমন আকস্মিক মৃত্যুতে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং তাঁর বাড়ি কোন্নগরে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। গোটা ঘটনাটি ঠিক কীভাবে ঘটল, এর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।
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