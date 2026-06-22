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বিরাট ঘোষণা সরকারের- ১৩ বছর পর খুলছে ঐতিহ্যের ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ! ৩ মাসের মধ্যে নতুন স্টার্ট আপ পলিসিও

Calcutta Stock Exchange reopen and New Start Up Policy: শিল্পক্ষেত্রে কলকাতাকে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে ও কলকাতার বাণিজ্যিক মহিমা ফিরিয়ে আনতে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ ফিরিয়ে আনতে চায় সরকার। একইসঙ্গে এদিন বাজেটে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ঘোষণা করেন ৩ মাসের মধ্যে স্টার্টআপ পলিসি আনছে সরকার।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 22, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:18 PM IST
বিরাট ঘোষণা সরকারের- ১৩ বছর পর খুলছে ঐতিহ্যের ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ! ৩ মাসের মধ্যে নতুন স্টার্ট আপ পলিসিও
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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