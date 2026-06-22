/বিরাট ঘোষণা সরকারের- ১৩ বছর পর খুলছে ঐতিহ্যের ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ! ৩ মাসের মধ্যে নতুন স্টার্ট আপ পলিসিও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৩ বছর ধরে বন্ধ! অবশেষে বিজেপি সরকারের হাত ধরে ফের খুলছে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE)। বাজেটে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ পুনরায় খোলার কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। কলকাতাকে পুনরায় পূর্ব ভারতের ফিন্যান্সিয়াল ক্যাপিটাল হিসেবে গড়ে তুলতে ও বেসরকারি বিনিয়োগ টানতেই এই সিদ্ধান্ত সরকারের।
খুলছে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ!
প্রসঙ্গত, ২০১৩ সাল থেকেই ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন বন্ধ। শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) পরবর্তীতে এর লাইসেন্স স্থগিত করে দেয়। যারপর ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ ২০২৫ সালে স্বেচ্ছায় বন্ধের (Voluntary Exit) আবেদনও জানায়। তবে এখনও পর্যন্ত সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়নি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI)। ফলে ফেরার সম্ভাবনা এখনও পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি।
ওদিকে বিজেপি সরকারও ক্ষমতায় এসে এই ভলান্টিয়ারি এক্সিট প্রক্রিয়া আটকে দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে আবার বাঁচিয়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যারফলে পূর্ব ভারতের ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলির মূলধন সংগ্রহের সুযোগ মিলবে, পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের পথ খুলবে বলে মনে করছে সরকার থেকে অর্থনীতিবিদরা। এদিন বাজেট বক্তৃতায় স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, শিল্পক্ষেত্রে কলকাতাকে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে ও কলকাতার বাণিজ্যিক মহিমা ফিরিয়ে আনতে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ ফিরিয়ে আনতে চায় সরকার। তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠান ফের চালু হলে পূর্ব ভারতের শিল্প ও ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির সামনে ব্যবসার মূলধন সংগ্রহের সুযোগ তৈরি হবে। সেইসঙ্গে শেয়ার বাজারে এনলিস্টিং ও শেয়ার ট্রেডিংয়ের খরচ কমতে পারে। নতুন কর্মসংস্থানের পথ খুলতে পারে।
৩ মাসের মধ্যে স্টার্টআপ পলিসি
একইসঙ্গে এদিন বাজেটে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ঘোষণা করেন ৩ মাসের মধ্যে স্টার্টআপ পলিসি আনছে সরকার। বলাই বাহুল্য যে এখন স্টার্ট আপের যুগ। আত্মনির্ভর ভারত গড়তে স্টার্ট আপে উৎসাহ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। আইটি বা এমবিএ নয়, স্টার্ট আপের মাধ্যমে ব্যবসাই ভবিষ্যতে রোজগারের উপায় হতে চলেছে বলে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে বলেন দেশের প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা ভি নাগেশ্বরন। উদ্যোগপতি হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। সেখানে দাঁড়িয়ে আজকের বাজেটে ৩ মাসের মধ্যে সরকারের নতুন স্টার্ট আপ পলিসি আনার ঘোষণা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।
সিন্ডিকেট রাজ রুখতে নয়া আইন
এর পাশাপাশি,সিন্ডিকেট চার্জ ও তোলাবাজি থেকে ব্যবসায়ীদের মুক্ত করতেও সরকারের পক্ষ থেকে আইন আনা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে বাজেটে। বাজেটে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত আরও ঘোষণা করেন,পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখানে আরবান ল্যান্ড সিলিং পলিসি জন্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে বড় রকমে। তাই আরবান ল্যান্ড সিলিং পলিসি, ১৯৭৬ -কে নতুনভাবে পর্যালোচনা করা হবে।
ল্যান্ড সিলিং পলিসি ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লট
একইসঙ্গে তিনি আরও জানান, যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লট ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত যে যে ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়নি সেগুলোকে সরকার আবার খতিয়ে দেখবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে প্লটগুলো ব্যবহার করা হয়নি, সেগুলোকে সরকার খতিয়ে দেখবে। প্রয়োজন হলে সেই প্লটগুলো আবার ফেরত নিয়ে নেবে।