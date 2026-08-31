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যতকাণ্ড ক্য়ামাক স্ট্রিটে! অভিষেকে অফিসের এবার দমকল, কেন?

Camac Street Abhishek Banerjee office:   অভিষেকের অফিসে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন দমকল আধিকারিকরা। সঙ্গে ছিল শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিসও।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 31, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:30 PM IST
যতকাণ্ড ক্য়ামাক স্ট্রিটে! অভিষেকে অফিসের এবার দমকল, কেন?
Image Credit: অভিষেকে অফিসের এবার দমকল

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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যতকাণ্ড ক্য়ামাক স্ট্রিটে! অভিষেকে অফিসের এবার দমকল, কেন?
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