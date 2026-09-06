/ক্যামাক স্ট্রিটকাণ্ডে তোলপাড়! প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বাড়িতে পুলিস, থানায় হাজিরার নোটিস

পিয়ালী মিত্র: ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডকে কেন্দ্র করে তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। রবিবার সাতসকালে হুমায়ুন কবীরের বাড়িতে পুলিস। শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিস প্রাক্তন আইপিএস তথা বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে তলব করেছে। সমনের সেই নোটিস দিতেই সকালেই তাঁর কসবার বাড়িতে যায় পুলিস। কলকাতা পুরসভার আধিকারিকের করা অভিযোগ ভিত্তিতে দায়ের মামলাতে তলব করা হয়েছে তাঁকে। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টায় তলব করা হয়েছে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ককে। কিন্তু তাঁর কর্মী জানিয়ে দেয় যে, আগামী সোমবার দুপুর দেড়টায় থানাতে যাবেন তিনি।
জানা যায়, ঘটনার তদন্তে নেমে গত শনিবার গভীর রাতে নোটিস দিতে পৌঁছায় পুলিস। তবে এই ধরণের নোটিস দেওয়া নিয়ে ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন IPS হুমায়ুন কবীর। জি ২৪ ঘণ্টাকে দেওয়া এক এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে তিনি এই ঘটনাকে স্পষ্টতই 'হয়রানি' বলে তোপ দাগেন।
হুমায়ুন কবীরের অভিযোগ, সাধারণত রাতের বেলা পুলিস এভাবে নোটিস দিতে আসে না। প্রাক্তন IPS হুমায়ুন কবীরের বক্তব্য, 'আমাদের এটি একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এভাবে ফালতু জুমলাবাজি করে বা ভয় দেখিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে শেষ করা যাবে না।' তিনি আরও জানান, কোনও অন্যায় কাজ তিনি করেননি। কলকাতা পুরসভার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিরা যা করার করেছেন, পুলিস সেখানে কেবল সহযোগী হিসেবে কাজ করছিল।
রাতে পুলিস এসে হয়রানি করেছে—সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'কাউকে মারধর করা হয়নি। পুলিসই আমাদের লোকজনকে ধাক্কা দিয়ে ও টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছে। সেই সময় আমি পুরো ঘটনার ভিডিয়ো করছিলাম।' নোটিস প্রসঙ্গে তিনি জানান, আইনসম্মতভাবে নোটিস দিলে তা অবশ্যই গ্রহণ করা হবে, কিন্তু রাতের অন্ধকারে নোটিস দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা নেই।
প্রসঙ্গত, গত ২৭ অগাস্ট বিকেলে ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের বাইরে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস লেখা বিলবোর্ড খোলাকে চাঞ্চল্য ছড়ায়। সেই বিলবোর্ড খুলতে যায় কলকাতা পুরসভার আধিকারিক ও পুলিস। কিন্তু অভিযোগ ওঠে, তাদের কাজে বাধা দেয় অভিষেক এবং তাঁর অনুগামীরা। এমনকী তাঁদের বিরুদ্ধে পুরসভার আধিকারিক এবং পুলিসকে মারধরেরও অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনাতেই তিনটি এফআইআর দায়ের হয়। সেখানেই নাম রয়েছে হুমায়ুন কবীর এবং বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ দলীয় কর্মী সমর্থকদের।
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