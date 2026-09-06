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ক্যামাক স্ট্রিটকাণ্ডে তোলপাড়! প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বাড়িতে পুলিস, থানায় হাজিরার নোটিস

Camac Street Controversy: ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের বিলবোর্ড খোলার ঘটনায় পুরসভার আধিকারিক ও পুলিসকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই মামলায় শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিস প্রাক্তন IPS অফিসার তথা বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে ৯ সেপ্টেম্বর তলব করেছে। গত শনিবার গভীর রাতে কসবার বাড়িতে পুলিস সমনের নোটিস দিতে গেলে প্রাক্তন এই IPS প্রবল অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 06, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:04 AM IST
ক্যামাক স্ট্রিটকাণ্ডে তোলপাড়! প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বাড়িতে পুলিস, থানায় হাজিরার নোটিস

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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