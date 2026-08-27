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ক্যামাক স্ট্রিটে হাইড্রামা; সরকারি কাজে বাধা! এবার গ্রেফতার হবেন অভিষেক? চাঞ্চল্যকর দাবি

Abhishek Banerjee:  '১৫ বছর ওর পিসি আর ওর অঙ্গুলিহেলন হয়েছিল। তাই ওর মনে হচ্ছে বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে হচ্ছে। সরকারি কাজে বাধা দিলে গ্রেফতার করা যেতে পারে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 27, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:06 PM IST
ক্যামাক স্ট্রিটে হাইড্রামা; সরকারি কাজে বাধা! এবার গ্রেফতার হবেন অভিষেক? চাঞ্চল্যকর দাবি
Image Credit: এবার গ্রেফতার হবেন অভিষেক?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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