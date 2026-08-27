/ক্যামাক স্ট্রিটে হাইড্রামা; সরকারি কাজে বাধা! এবার গ্রেফতার হবেন অভিষেক? চাঞ্চল্যকর দাবি

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্যামাক স্ট্রিটে হাইড্রামা। সরকারি কাজে বাধা, পুলিসের গায়ে হাত অভিষেক-গ্যাংয়ের! শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বললেন, 'একটি বিল্ডিং একাধিক অফিস থাকে তাহলে এই হোর্ডিং লাগান যায় না। ১৫ বছর ওর পিসি আর ওর অঙ্গুলিহেলন হয়েছিল। তাই ওর মনে হচ্ছে বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে হচ্ছে। সরকারি কাজে বাধা দিলে গ্রেফতার করা যেতে পারে'।
ঘটনাটি ঠিক কী? অবৈধ বিলবোর্ড খুলতে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে পুরসভার টিম। রণংদেহি মেজাজে অভিষেক। আজ, বৃহস্পতিবার পুলিস ও পুরসভার কর্মীদের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন তিনি। ডায়মন্ড হারবার সাংসদের অভিযোগ, 'কোনও বৈধ অর্ডার নেই। অর্ডারে কোনও স্ট্যাম্প নেই, সই নেই, ছবি নেই, মেমো নম্বর নেই। তারপরেও দিল্লির গদ্দাররা বাংলা বিরোধীরা বলেছে বলে চাকরি বাঁচাতে কলকাতা পুলিস এই জঘন্য আচরণ করেছে'।
এদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার 'দশ হাজার কণ্ঠে বন্দে-মাতরম'। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণার পর কর্মসূচি দিনক্ষণ চূড়ান্ত করে ফেলেছে যাদবপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপি। বস্তুত, আগামীকাল শুক্রবার ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রীও।
তাপস বলেন, 'যাদবপুরে একটা দেশবিরোধী কাজ, ১০ হাজার নয়। ওটা প্রতীকী। এবার ১০ লক্ষ বন্দে মাতরম হবে'। তাঁর কথায়, 'সম্পূর্ণ বন্দেমাতরম যারা গাইব না বলছে এরা কারা? প্রতিটি দেশে একটা রাষ্ট্রীয় সংগীত আছে। আরব কান্ট্রিতেও গেয়েছি। এরা কারা? যারা ওমর খালিদ মানে টেররিস্ট, জঙ্গি প্রশিক্ষক বা মেন্টরদের মুক্তির স্লোগান যারা দেয় তারা এই ধরণের বলতে পারে যে এই ধরনের কথা বলতে পারে'।
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