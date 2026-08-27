'সাংসদ না গুন্ডা বোঝা যাচ্ছে না! অভিষেক নিজেকে অক্ষয় কুমার মনে করছে নাকি'?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্যামাক স্ট্রিটে হাইড্রামা। 'চোরের মায়ের বড় গলা'! অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। বললেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে অক্ষয় কুমার মনে করছে নাকি? পাশের যে সোন্ডামার্কা লোকটা, সে নিজেকে সুনীল শেঠি মনে করছে? যদি মনে করে, তাহলে তো মুশকিল পুলিসকে ব্যবস্থা নিতে হবে। বেআইনি কাজ করার পর আবার দাদাগিরি'।
সুকান্ত বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটে যে অফিস আছে, সেই অফিসে বিলবোর্ডটি বেআইনি। কলকাতা পুরসভার নোটিশ দিয়ে গিয়েছে। আজ পুরসভা বিলবোর্ড খুলে যায় নিয়ম অনুসারে, বেআইনি নির্মাণ পুরসভার খুলে ফেলা উচিত বা ভেঙে ফেলা উচিত। কিন্তু পুরসভার লোকেদের যেভাবে অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায় ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা বাধা দিলেন, পুলিসের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করলেন, সাংসদ না গুন্ডা বোঝা যাচ্ছে না'।
বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া, 'পনেরো বছরে সরকার চালিয়েছে। তারা নিয়ম কানুন জানে, সরকার সরকারের মতো কাজ করে। অনেক বেআইনি কাজও করেছে। পুরসভার পুরসভার মতো কাজ করছে। সে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হতে পারে কোনও চট্টোপাধ্যায় হতে পারে যে কেউ হতে পারে'।
ঘটনাটি ঠিক কী? অবৈধ বিলবোর্ড খুলতে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে পুরসভার টিম। রণংদেহি মেজাজে অভিষেক। আজ, বৃহস্পতিবার পুলিস ও পুরসভার কর্মীদের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন তিনি। ডায়মন্ড হারবার সাংসদের অভিযোগ, 'কোনও বৈধ অর্ডার নেই। অর্ডারে কোনও স্ট্যাম্প নেই, সই নেই, ছবি নেই, মেমো নম্বর নেই। তারপরেও দিল্লির গদ্দাররা বাংলা বিরোধীরা বলেছে বলে চাকরি বাঁচাতে কলকাতা পুলিস এই জঘন্য আচরণ করেছে'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)