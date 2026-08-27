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'সাংসদ না গুন্ডা বোঝা যাচ্ছে না! অভিষেক নিজেকে অক্ষয় কুমার মনে করছে নাকি'?

Camac Street incident:  'পুরসভার লোকেদের যেভাবে অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায় ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা বাধা দিলেন, পুলিসের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করলেন, সাংসদ না গুন্ডা বোঝা যাচ্ছে না'।

Published: Aug 27, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:44 PM IST
'সাংসদ না গুন্ডা বোঝা যাচ্ছে না! অভিষেক নিজেকে অক্ষয় কুমার মনে করছে নাকি'?
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