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অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস নিয়ে বিরাট খবর: কালীঘাট তৃণমূলের বিরাট বিপদ, বাড়ির মালিকের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আদালতে

Calcutta Highcourt on Camac Street Signboard demolition: যে চুক্তিপত্র আইনত কার্যকর হয়েছে, সেখানে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকার সুযোগ রয়েছে কি না, তা আদালতের পর্যবেক্ষণে বড় হয়ে ওঠে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 02, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:10 PM IST
অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস নিয়ে বিরাট খবর: কালীঘাট তৃণমূলের বিরাট বিপদ, বাড়ির মালিকের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আদালতে

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস নিয়ে বিরাট খবর: বাড়ির মালিকের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ
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