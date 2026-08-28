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কালীঘাট তৃণমূলের মাথায় বাজ: বিরাট ধাক্কা অভিষেকের, ক্যামাক স্ট্রিটে সাইনবোর্ড ভাঙার মামলায় হাইকোর্টের বড় সিদ্ধান্ত

Calcutta Highcourt on Camac Street Signboard demolition: পুরসভার আটজন আধিকারিককে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় যুক্ত করায় বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী প্রশ্ন তোলেন, কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালনকারী কর্মীদের কী ভাবে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় যুক্ত করা যায়? 

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 28, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:14 PM IST
কালীঘাট তৃণমূলের মাথায় বাজ: বিরাট ধাক্কা অভিষেকের, ক্যামাক স্ট্রিটে সাইনবোর্ড ভাঙার মামলায় হাইকোর্টের বড় সিদ্ধান্ত

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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