/কালীঘাট তৃণমূলের মাথায় বাজ: বিরাট ধাক্কা অভিষেকের, ক্যামাক স্ট্রিটে সাইনবোর্ড ভাঙার মামলায় হাইকোর্টের বড় সিদ্ধান্ত

অর্ণবাংশু নিয়োগী: ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের সাইনবোর্ড ভাঙা নিয়ে বৃহস্পতিবার উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। ২৭ অগাস্ট দুপুরে হঠাত্ কলকাতা পুরসভার কিছু লোক এবং কলকাতা পুলিস হানা দেয় ক্যামাক স্ট্রিটের বহুচর্চিত অফিসে। ভেঙে দেওয়া হয় সাইনবোর্ড। ঘটনাস্থল থেকে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে ফেসবুক লাইভ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তোলপাড় হয় রাজ্য। আর তারপরই এই ঘটনায় মামলা দায়ের করে কালীঘাট তৃণমূল। সেই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে স্বস্তি বিরাট ধাক্কা খেল কালীঘাট তৃণমূল। এই মামলায় এখনই কোনও ধরনের অন্তর্বর্তী নির্দেশ বা রক্ষাকবচ দিল না বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী।
শুনানি চলাকালীন বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যেহেতু সাইনবোর্ডটি ইতোমধ্যেই ভেঙে ফেলা হয়েছে, তাই এই মুহূর্তে কোনও অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দেওয়ার সুযোগ বা প্রাসঙ্গিকতা নেই। কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষ থেকে আদালতে আবেদন জানানো হয়, ভবিষ্যতে যেন বেআইনিভাবে কোনও সম্পত্তি ভাঙা না হয় এবং সাইনবোর্ডটিকে যেন আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে আদালত সাফ জানিয়ে দেয়, শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে এখনই এমন কোনও সার্বিক নির্দেশিকা জারি করা সম্ভব নয়।
মামলার শুনানিতে কলকাতা পুরসভার আধিকারিকদের ব্যক্তিগতভাবে পক্ষ (পার্টি) করা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত। পুরসভার আটজন আধিকারিককে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় যুক্ত করায় বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী প্রশ্ন তোলেন, কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালনকারী কর্মীদের কী ভাবে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় যুক্ত করা যায়? এরপরই আদালত নির্দেশ দেয়, ওই আটজন আধিকারিকের নাম মামলা থেকে অবিলম্বে বাদ দিতে হবে এবং মামলাটি প্রয়োজনীয় সংশোধন করে পেশ করতে হবে।
আদালতে উপস্থিত ছিলেন ক্যামাক স্ট্রিটের ওই বাড়ির মালিকের আইনজীবী। তিনি শুনানিতে দাবি করেন, বাড়ির মালিকের অনুমতি ছাড়া এবং কোনও বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই জোর করে বাড়ির ওপর ওই সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছিল। এই মর্মে ভবনের মালিক আগেই পুরসভার কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।
অন্যদিকে, কালীঘাট তৃণমূলের আইনজীবী আদালতে ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিযোগ তোলেন, পুরসভা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পক্ষপাতমূলকভাবে কাজ করেছে। দুপুর ১২:২৫ নাগাদ ভাঙার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যে তা কার্যকর করা হয়। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা অন্যত্রও ঘটতে পারে, এমনকি অফিসটিও ভেঙে দেওয়া হতে পারে। সেই আশঙ্কার ভিত্তিতে তিনি আদালতের হস্তক্ষেপ ও রক্ষাকবচ দাবি করেন।
পাল্টা জবাবে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা আইন না মেনে কাজ করবে-- এমন আশঙ্কায় আদালত কী ভাবে আগাম নির্দেশ দিতে পারে? বিচারপতি মন্তব্য করেন, ভবিষ্যতে যদি সত্যিই অফিস ভাঙার কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয় বা পুরসভা নোটিস দেয়, তখন উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আদালত বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে।
কোনও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া নিছক অনুমানের ভিত্তিতে আদালত সার্বিক নির্দেশ জারি করতে পারে না। সামগ্রিক শুনানির পর আদালত এই মুহূর্তে কালীঘাট তৃণমূলকে কোনও স্বস্তি বা অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়নি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)