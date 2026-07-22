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ওরা আমার সঙ্গে যা করেছে তার বদলে রাস্তায় নামিয়ে ওদের পেটাতে পারতাম, এখনও পারি: দিলীপ

Dilip Ghosh on TMC 21 July: মঙ্গলবার একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ  মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দিল্লিতে ককরোচ পার্টির বিক্ষোভে যাব। এনিয়েও সরব দিলীপ ঘোষ

Written BySekender Abu ZafarReported By:Ayan Ghoshal
Published: Jul 22, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:17 AM IST
ওরা আমার সঙ্গে যা করেছে তার বদলে রাস্তায় নামিয়ে ওদের পেটাতে পারতাম, এখনও পারি: দিলীপ
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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