/ওরা আমার সঙ্গে যা করেছে তার বদলে রাস্তায় নামিয়ে ওদের পেটাতে পারতাম, এখনও পারি: দিলীপ

অয়ন ঘোষাল: একুশে জুলাই নিয়ে এবার কালীঘাটকে বিঁধলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার তৃণমূলের শহিদ দিবস নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ওঁরা শহিদ তর্পণ নিয়ে কম্পিটিশন করেছেন। এটার কোনো দরকার ছিল না। তিনি ওইদিন যে রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শন করতেন সেটা বন্ধ হয়েছে।
শহিদ দিবসে যাওয়া কর্মীদের বিভিন্ন জায়গায় আটকানো এবং মারধরের অভিযোগ নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, আমার জানা নেই বিজেপি কোথাও কাউকে আটকেছে বা মেরেছে বলে। এইসব মিথ্যা দিয়ে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টা। ওরা শহিদ দিবস করেছে। সরকার সহযোগিতা করেছে। লোক না এলে বিজেপি দায়ী নয়। আপনাদের শক্তি কতটা সেটা এতদিনে বোঝা যাচ্ছে। এতদিন প্রশাসনিক শক্তি লাগিয়ে ডিম ভাতের প্রলোভন দিয়ে লোক টেনে আনতেন।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেছেন, দিন পাল্টাতে বেশি দেরি নেই। এনিয়ে দিলীপবাবু বলেন, দিন পাল্টেছে বলে তো আপনাদের এই দিনটা দেখতে হল। এটা দেখবে বলেই তো পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পরিবর্তন করেছে। আমার সঙ্গে একসময় ওরা যা করেছিল তার বদলে আমি তো কিছুই করিনি। যদি করতাম তাহলে টেনে রাস্তায় নামিয়ে জামাকাপড় খুলে পেটাতাম। এখনও করতে পারি। কিন্তু আমাদের একটা সংস্কার আছে। নীতি আদর্শ আছে। আমরা করব না সেটা।
মঙ্গলবার একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দিল্লিতে ককরোচ পার্টির বিক্ষোভে যাব। এনিয়েও সরব দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, ওঁকে কে ডেকেছে যন্তর মন্তরে? ওঁকে ডাকারও তো লোক নেই। সঙ্গে যাওয়ারও লোক নেই। যারা ভাবছে বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কার মতো উৎপাত তৈরি করবে তারা ভুলে যাবেন না এটা ভারত। এখানকার মানুষ চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেন। কিছু লোক বিদেশি টাকায় রাহুল গান্ধী সহ অন্যান্য নেতাদের কথায় নাচানাচি করছে। কদিনের মধ্যে ঠান্ডা হয়ে যাবেন। উদ্ভব ঠাকরে, অখিলেশ যাদব এই সমস্ত হারিয়ে যাওয়া পরিত্যক্ত বা রিজেক্টেড নেতারা পালে হাওয়া টানার চেষ্টা করছে। মানুষ ওদের সঙ্গে নেই। দুনিয়ার চোর ডাকাত গালাগালবাজ নেতা ওখানে গিয়ে উৎপাত করছে। ওদের অভ্যাস কখনও ছাত্র, কখনও মহিলা কখনও কৃষকদের সামনে রেখে বিশৃঙ্খলা করবে। দেশে অব্যবস্থা তৈরি করবে। দেশ আজ দুরন্ত গতিতে এগোচ্ছে। কিছু দেশ এতে খুশি নয়। তারা এদের পুতুল হিসেবে ব্যবহার করে এই অব্যবস্থা তৈরির চেষ্টা করছে।
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