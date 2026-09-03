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গেস্ট হাউস বেআইনি, তা বলে রাইলস টিউব নাকে জড়িয়ে ফুটপাতে শুয়ে রোগী! পুলিসি অভিযানে ঠাকুরপুকুরে হাহাকার

Thakurpukur Cancer Hospital: দূর-দূরান্ত ও বাংলাদেশ থেকে আসা ক্যানসার রোগীরা বিপদে পড়েন। রোগীদের রাতের অন্ধকারে খোলা ফুটপাতে ও বাস স্টপেজে রাত কাটাতে হচ্ছে। গেস্ট হাউসের অপরাধে অসুস্থ রোগীদের এভাবে বের করে দেওয়ায় পুলিসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 03, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:03 AM IST
গেস্ট হাউস বেআইনি, তা বলে রাইলস টিউব নাকে জড়িয়ে ফুটপাতে শুয়ে রোগী! পুলিসি অভিযানে ঠাকুরপুকুরে হাহাকার

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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