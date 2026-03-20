West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং: কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা হাইকোর্টে, স্থগিত হয়ে যাবে ভোট?

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং: কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা হাইকোর্টে, স্থগিত হয়ে যাবে ভোট?
Case agaisnt Election Commission in Kolkata High Court: কী নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা? মামলার আবেদনে কী বলা হয়েছে? মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী সোমবারই মামলার শুনানি।
অর্ণবাংশু নিয়োগী : ভোটের বাংলায় বড় খবর। কমিশনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা। মামলায় নামে যুক্ত করা হয়েছে জ্ঞানেশ কুমারকেও। নয়া মাত্রা পেল রাজ্য-কমিশন সংঘাত। মামলার জেরে কি স্থগিত হয়ে যাবে বিধানসভা ভোট? উঠছে প্রশ্ন।
নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মামলায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নামও যুক্ত করা হয়েছে। মামলার দ্রুত শুনানির জন্যও আবেদন করা হয়েছে। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী সোমবারই মামলার শুনানি।
কী নিয়ে মামলা?
ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের আইএস ও আইপিএস অফিসারদের অন্য রাজ্যে বদলি করছে কমিশন। ইতিমধ্যেই বাংলার ১২ জন পুলিস সুপার সহ ১৯ জন আইপিএস অফিসারকে বদলি করেছে কমিশন। সরানো হয়েছে ১২ জন জেলাশাসকেও। এর পাশাপাশি, প্রশাসনের শীর্ষস্তরে সচিব পর্যায়েও রদবদল ঘটানো হয়েছে। মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের পদ থেকে নন্দিনী চক্রবর্তী ও জগদীশপ্রসাদ মীনাকে সরিয়ে তার জায়গায় মুখ্যসচিব পদে দুষ্মন্ত নারিওয়ালা ও স্বরাষ্ট্রসচিব পদে সঙ্ঘমিত্রা ঘোষকে বসিয়েছে কমিশন। আর এই নিয়েই রাজ্য সরকারের তোপের মুখে কমিশন।
মামলার আবেদনে কী বলা হয়েছে?
মামলার আবেদনে বলা হয়েছে, রাজ্যের আইএস ও আইপিএস অফিসারদের অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত করছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব নির্বাচন সংঘটিত করা। কিন্তু প্রশাসনে সমস্ত বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের অধিকার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নেই। এতে প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হয়। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তের ওপরে স্থগিতাদেশ জারি করুক কলকাতা হাইকোর্ট।
সোমেই শুনানি
এই আবেদন নিয়েই মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে মামলার দ্রুত শুনানিরও আবেদন জানান তিনি। তাঁর সেই আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী সোমবারই মামলার শুনানি।
কমিশনে বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী
প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারই কমিশনের বিরুদ্ধে বোমা ফাটান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পশ্চিমবঙ্গে জারি অঘোষিত জরুরি অবস্থা, বাংলাকে দখল করার চেষ্টা চলছে।'কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন বিস্ফোরক মমতা। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক দীর্ঘ পোস্টে কমিশনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন।
মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, যেভাবে কমিশন কাজ করছে, তা কার্যত অঘোষিত ইমার্জেন্সির মতো এবং তা কার্যত প্রেসিডেন্ট রুলের সামিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই এটা করা হচ্ছে। গণতন্ত্রের আদর্শকে না মেনেই এটা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, যে-যে অফিসারদের সরানো হচ্ছে, বলা হচ্ছে যে, তাঁদের কোনও ভোটের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। অথচ তাঁদেরকেই দেখা যাচ্ছে অন্য রাজ্যে ইলেকশনে অবজার্ভার করে পাঠানো হচ্ছে! এই দ্বিচারিতা কেন? প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই আজ হাইকোর্টে কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের।
আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: ১৯ IPS অফিসারের বদলি, ৩৭৮ জন অবজারভার: বাংলা ভোটে বেনজির কড়া কমিশন
আরও পড়ুন, Mamata Banerjee: 'পশ্চিমবঙ্গে জারি অঘোষিত জরুরি অবস্থা, বাংলাকে দখল করার চেষ্টা চলছে': কমিশনে বিস্ফোরক মমতা
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)