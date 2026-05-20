/Suvendu Adhikari PA Death: চন্দ্রনাথ খুনে বড়সড় সাফল্য সিবিআইয়ের, বারাণসী থেকে গ্রেফতার শ্যুটার পুনিত

Chandranath Rath Death: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের পরপরই গোটা রাজ্যে হইচই পড়ে যায় শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে
বিক্রম দাস: শুভেন্দু অধিকারীর প্রাক্তন আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনে আরও এক গ্রেফতার। সোমবার হরিদ্বার থেকে রাজকুমার সিংকে গ্রেফতারের পর বারাণসী থেকে একজনকে গ্রেফতার করল সিবিআই। ধৃত ওই শ্যুটারের নাম পুনিত রাই। সিবিআইয়ের দিল্লি টিম পুনিতকে গ্রেফতার করে বারাণসীর একটি জায়গা থেকে। এখনওপর্যন্ত চন্দ্রনাথ খুনে যারা গ্রেফতার হয়েছে তারা সবাই ভিন রাজ্যের বাসিন্দা।
উল্লেখ্য, চন্দ্রনাথ রথ খুনের ঘটনায় সোমবার উত্তরপ্রদেশের বালিয়ার স্বরূপনগরের বাসিন্দা রাজকুমার সিংহকে হরিদ্বার থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে গ্রেফতার করে সিবিআই ও মোজাফফরনগর পুলিস। অভিযুক্তকে মঙ্গলবার বারাসত অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় বিচারকের আদালতে পেশ করা হলে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক।
রাজ্য পুলিসের তরফে ওই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্যে রাজ সিংহ নামে উত্তর প্রদেশের বালিয়ার বাসিন্দা। কিন্তু পরে জানা যায়, খুনের ঘটনায় সে কোনওভাবে জড়িত নয়। মধ্যমগ্রামের চন্দ্রনাথ খুনের সময় রাজ সিংহ উত্তরপ্রদেশের পারিবারিক একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। উত্তরপ্রদেশ পুলিসের এসটিএফের গোয়েন্দা কর্তারা সমগ্র বিষয়টি খতিয়ে দেখে সিবিআইয়ের তদন্তকারীদের জানান। রাজ সিংহের পরিবারের দাবির সত্যতা রয়েছে বলে সিবিআইয়ের তদন্তকারীদের জানিয়ে দিয়েছেন।
মঙ্গলবার সিবিআইয়ের আইনজীবীরা রাজ্য পুলিসের হাতে গ্রেফতার রাজ সিংহকে খুনের মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার আবেদন করেন। এবং তদন্তে বিভ্রান্তির কারণে রাজকে গ্রেফতার করা হয়েছিল বলে ও আদালতে জানান সিবিআই আইনজীবী।
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের পরপরই গোটা রাজ্যে হইচই পড়ে যায় শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ ওঠে, ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হারের মাসুল দিতে হয় চন্দ্রনাথকে। ভোটের ফলাফল প্রকাশের একদিন পর অর্থাত্ ৬ মে কাজ সেরে মধ্যমগ্রামে নিজের ফ্ল্যাটে ফেরার পথে মধ্যগ্রামের দোহাড়িয়া এলাকায় আততায়ীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান চন্দ্রনাথ। তদন্তে উঠে আসে, একটি স্টিল কালারের গাড়ি মধ্যমগ্রামে চন্দ্রনাথের গাড়ির পথ আটকায়। তার গাড়ি থামতেই জানালার পাশ থেকে চন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেয় আততায়ীরা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় চন্দ্রনাথের। গুরুতর আহত হন তাঁর গাড়ির চালক।
ওই স্টিল কলারের গাড়ির খোঁজ খবর করতে গিয়ে জানা যায় গাড়িটির নম্বর প্লেট ভুয়ো। ওই নম্বরের গাড়ি শিলিগুড়ির এক ব্যক্তির। পাশাপাশি গাড়িটির চ্যাসি নম্বর ঘষে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। গাড়িটি এসেছিল নিবেদিতা সেতুর টোল প্লাজা পার করে। সেখানে হামলাকারীরা টোল মিটিয়েছিল অনলাইনে। তারই সূত্রে ধরে প্রথম ধাপে মোট ৩ জনকে গ্রেফতার করে পুলিস।
