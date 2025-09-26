Medicines fail quality test: Pan 40-PAN D জাল! জাল অ্যানিমিয়ার ইঞ্জেকশনও! গুণগত মানে ফেইল ১২২ জরুরি ওষুধ....

Medicines fail quality test: Pan 40-PAN D জাল! জাল অ্যানিমিয়ার ইঞ্জেকশনও! গুণগত মানে ফেইল ১২২ জরুরি ওষুধ....
Medicines fail drug test: রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল এছাড়াও সমস্ত ধরনের ওষুধের দোকানের স্টোর থেকে এই ওষুধের তালিকা মিলিয়ে সমস্ত ওষুধ সরিয়ে ফেলতে।
অয়ন শর্মা: GST স্ল্যাব কমানো হয়েছে। যার জেরে সস্তা হয়েছে একাধিক ওষুধ। এরই মাঝে এবার উদ্বেগ বাড়িয়ে ফের গুণগত মানে ফেল এবং জাল ওষুধের তালিকা প্রকাশ করে বিজ্ঞপ্তি জারি সিডিএসও এবং রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলের। বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, ১২২টি ওষুধ ফের গুণগত মানে ফেইল করেছে। সেইসঙ্গে ৬টি ওষুধ জাল বলেও দাবি করা হয়েছে।
সন্দেহজনক জাল ওষুধ:
১. diazepam injection - যেকোন ধরনের অপারেশনের আগে রোগীর উদ্বেগ দূর করতে ব্যবহার করা হয়।
২. Pan 40 - অতি পরিচিত গ্যাসের ট্যাবলেট।
৩. PAN D ক্যাপসুল- গ্যাস ,অম্বল, গলা বুক জ্বালা দুর করার ওষুধ।
যেহেতু এখনও পর্যন্ত তদন্ত চলছে, সেই কারণে এগুলি কোন সংস্থার ওষুধ সেকথা জানানো হয়নি বিজ্ঞপ্তিতে।
এছাড়া আরও জানানো হয়েছে যে,
১. সিকিমের অ্যালকেম হেলথ সায়েন্সের গ্যাস ও বমির pantoprazole and domperidone tablet কলকাতার ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবে পরীক্ষার পর জাল বলে জানা গিয়েছে।
২. Zydus Health Care- এর দুটি আলাদা মাত্রার nandrolone decanoate injection, যা কিনা অ্যানিমিয়ার ইঞ্জেকশন, সেটি জাল।
৩. দমদমের Aurio Pharma-র ২টি আলাদা ব্যাচের rabeprazole 20 mg- গ্যাসের ট্যাবলেট জাল।
এর পাশপাশি গুণগত মানে ফেইল করেছে ১২২টি বিভিন্ন ধরনের অতি প্রয়োজনীয় ওষুধ। রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল এছাড়াও সমস্ত ধরনের ওষুধের দোকানের স্টোর থেকে এই ওষুধের তালিকা মিলিয়ে সমস্ত ওষুধ সরিয়ে ফেলতে।
আরও পড়ুন, Paracetamol Linked To Autism?: প্যারাসিটামল খেলেই অটিজম হবে! ট্রাম্পের দাবিতে কী বললেন WHO বিজ্ঞানী... সত্যিটা জানুন...
আরও পড়ুন, Girl suffering from headache: বাদ যায় তরুণীর খুলির একাংশ! সুস্থ শরীরে হঠাৎ মাথাব্যথায় ধরা পড়ে ভয়ংকর... এমনকি কানেও পর্যন্ত...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)