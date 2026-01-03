West Bengal Assembly Election 2026: এবার বুথের ভিতরেই বাহিনী? ছাব্বিশের ভোটে কীরকম হবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিন্যাস?

West Bengal Assembly Election 2026: এবার বুথের ভিতরেই বাহিনী? ছাব্বিশের ভোটে কীরকম হবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিন্যাস?
Central Force in West Bengal Assembly Election 2026: SIR প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে সংশোধিত ভোটার তালিকায় এবার প্রথম ভোট রাজ্যে। ভোটারের লাইন থেকেই কি স্ক্রুটিনি বা যাচাই শুরু হবে তালিকা ধরে ধরে?
অয়ন ঘোষাল: ছাব্বিশেই মহারণ। আর ২৬-এর সেই মেগা নির্বাচনে কীভাবে ব্যবহার করা হবে কেন্দ্রীয় বাহিনী? কীরকম হবে বাহিনী বিন্যাস? সোমবার তা নিয়েই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।
ভোটে কত কেন্দ্রীয় বাহিনী? কীভাবে কাজে লাগানো হবে? রাজ্যে পুলিসের হাতেই থাকবে নিয়ন্ত্রণ? নাকি সরাসরি কাজ করবে মাইক্রো অবজারভারদের নির্দেশে? ৫ জানুয়ারি তা নিয়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত! সোমবার দিল্লিতে কমিশনে বৈঠক। জাতীয় কমিশনে যাচ্ছেন রাজ্যের CEO। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে সেই বৈঠকে আলোচনা হবে বলে সূত্রের খবর।
বিগত পঞ্চায়েত ভোটে পর্যাপ্ত বাহিনী এলেও ঘুরে বেরিয়েছে। বিরিয়ানি খেয়ে রিল্যাক্স করেছে। এমন ভুরি ভুরি অভিযোগ বিরোধী দলের। এমনকি বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ পর্যন্ত বলেছেন, "আমরা বারবার দাবি করেছি যাতে বুথের ভিতর বাহিনী থাকে। কিন্তু ওরা দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তায়। আর ভোট লুঠপাট হয় বুথের ভিতরে। আমাদের সামনেই এই ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। বাহিনী যথেষ্ট সংখ্যক আসে। পঞ্চায়েত ভোটেও পর্যাপ্ত বাহিনী এসেছিল। কিন্তু ভোট হচ্ছে বুথে। আর বাহিনী বাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকে আবার হাজার দুয়ারিও দেখতে গেছিল। বুথে কী হচ্ছে সেটা দেখাও বাহিনীর কর্তব্য! তাহলেই নিরপেক্ষ ভোটাধিকার প্রয়োগ সম্ভব।"
আর এরপরই প্রশ্ন উঠছে, এবার কি তাহলে এর ব্যতিক্রম হবে? জোর জল্পনা। SIR প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে সংশোধিত ভোটার তালিকায় এবার প্রথম ভোট রাজ্যে। ভোটারের লাইন থেকেই কি স্ক্রুটিনি বা যাচাই শুরু হবে তালিকা ধরে ধরে? আর সেখানেও কি বাহিনীকেই দেওয়া হবে মূল দায়িত্ব? এমনই নানাবিধ জল্পনা সামনে আসছে।
ভোটের লাইন বা বুথের দরজায় বাহিনী। আর ভিতরে অবাধে চলছে ছাপ্পা রাজ। ভিতরে শাসক দল ছাড়া অন্য কোনও দলের বুথ এজেন্ট অনুপস্থিত। এতদিন ভোটে এই অভিযোগ উঠেছে বার বার। আর তারপরই প্রশ্ন উঠছে, এবার ভোটে কি তবে বুথের ভিতরে থাকবে বাহিনী? কতটা সার্বিকভাবে আগাগোড়া বাহিনীকে ব্যবহার করা হবে? সোমবারের বৈঠকে আলোচনা হতে পারে বিশদে।
