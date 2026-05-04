Central Forces at Nabanna: বিজেপির জয় নিশ্চিত হতেই মমতার নবান্ন ঘিরল কেন্দ্রীয় বাহিনী, ‘ফাইল নষ্টের চেষ্টা’র বিস্ফোরক অভিযোগ

Central Forces at Nabanna: বিজেপির জয় নিশ্চিত হতেই মমতার নবান্ন ঘিরল কেন্দ্রীয় বাহিনী, ‘ফাইল নষ্টের চেষ্টা’র বিস্ফোরক অভিযোগ
Central Forces deployed at Nabanna: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি সরকারের গঠন পথ প্রশস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নবান্নে বিগ ডেভেলপমেন্ট। উঠছে ‘ফাইল নষ্টের চেষ্টা’র মতো বিস্ফোরক অভিযোগ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজেপির বঙ্গ বিজয় সম্পূর্ণ। ২০০-র দোরগোড়ায় বিজেপি। ১৯৮ আসনে এই মুহূর্তে এগিয়ে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি সরকারের গঠন পথ প্রশস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নবান্নে বিগ ডেভেলপমেন্ট। নবান্ন ঘিরে ফেলল কেন্দ্রীয় বাহিনী। কিন্তু কেন? উঠছে ‘ফাইল নষ্টের চেষ্টা’র মতো বিস্ফোরক অভিযোগ।
অভিযোগ, শিক্ষা, রেশন থেকে পুরনিয়োগ- বিভিন্ন দুর্নীতি মামলার তদন্ত চালাচ্ছে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থা। বাংলায় বিজেপির জয় সুনিশ্চিত হওয়ায়, সেইসব ‘ফাইল নষ্টের চেষ্টা’ করা হতে পারে বলে দাবি করে কোনও কোনও মহল। আর তারপরই তদন্ত সংক্রান্ত সমস্ত ফাইল সুরক্ষিত রাখতেই নবান্নের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে দাবি করা হয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে এখনও সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তবে ‘ফাইল নষ্টের চেষ্টা’র মতো বিস্ফোরক অভিযোগ ও তাকে ঘিরে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর শোরগোল পড়ে গিয়েছে।
ফাইল নষ্টের চেষ্টার বিস্ফোরক অভিযোগ
রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের এক সদস্য দাবি করেছেন, নবান্নের বিভিন্ন সচিবালয়, ডিরেক্টরেট থেকে বিভিন্ন ফাইল সরানো হচ্ছে বলে তাঁদের কাছে খবর এসেছে। এমনকি বিভিন্ন ডিজিটাল ফাইল মুছে ফেলা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তাঁর। তাঁর বিস্ফোরক দাবি, দুর্নীতির প্রমাণ লোপাটে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে ফাইল। একশ্রেণির রাজ্য সরকারি কর্মচারীরাই সেই কাজ করছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ওই সদস্য।
বিজেপির ঝুলিতে কটি আসন? তৃণমূল কতগুলি আসন পেল?
নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটের লেটেস্ট আপডেট অনুযায়ী, বিজেপি ৭টি আসনে জিতেছে। এগিয়ে আছে ১৯২টি আসনে। আর তৃণমূল একটি আসনে জয় হাসিল করেছে। এগিয়ে আছে ৮৭টি আসনে। আইএসএফ একটি আসনে জিতেছে। সিপিআইএম একটি আসনে এগিয়ে। কংগ্রেস হুমায়ুন কবীরের দল দুটি আসনে এগিয়ে।
