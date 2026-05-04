English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • Central Forces at Nabanna: বিজেপির জয় নিশ্চিত হতেই মমতার নবান্ন ঘিরল কেন্দ্রীয় বাহিনী, ‘ফাইল নষ্টের চেষ্টা’র বিস্ফোরক অভিযোগ

Central Forces at Nabanna: বিজেপির জয় নিশ্চিত হতেই মমতার নবান্ন ঘিরল কেন্দ্রীয় বাহিনী, ‘ফাইল নষ্টের চেষ্টা’র বিস্ফোরক অভিযোগ

Central Forces deployed at Nabanna: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি সরকারের গঠন পথ প্রশস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নবান্নে বিগ ডেভেলপমেন্ট। উঠছে ‘ফাইল নষ্টের চেষ্টা’র মতো বিস্ফোরক অভিযোগ।  

সুদেষ্ণা পাল | Edited By: সুদেষ্ণা পাল | Updated By: May 4, 2026, 04:56 PM IST
Central Forces at Nabanna: বিজেপির জয় নিশ্চিত হতেই মমতার নবান্ন ঘিরল কেন্দ্রীয় বাহিনী, ‘ফাইল নষ্টের চেষ্টা’র বিস্ফোরক অভিযোগ
নবান্ন ঘিরল কেন্দ্রীয় বাহিনী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজেপির বঙ্গ বিজয় সম্পূর্ণ। ২০০-র দোরগোড়ায় বিজেপি। ১৯৮ আসনে এই মুহূর্তে এগিয়ে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি সরকারের গঠন পথ প্রশস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নবান্নে বিগ ডেভেলপমেন্ট। নবান্ন ঘিরে ফেলল কেন্দ্রীয় বাহিনী। কিন্তু কেন? উঠছে ‘ফাইল নষ্টের চেষ্টা’র মতো বিস্ফোরক অভিযোগ।

Add Zee News as a Preferred Source

অভিযোগ, শিক্ষা, রেশন থেকে পুরনিয়োগ- বিভিন্ন দুর্নীতি মামলার তদন্ত চালাচ্ছে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থা। বাংলায় বিজেপির জয় সুনিশ্চিত হওয়ায়, সেইসব ‘ফাইল নষ্টের চেষ্টা’ করা হতে পারে বলে দাবি করে কোনও কোনও মহল। আর তারপরই তদন্ত সংক্রান্ত সমস্ত ফাইল সুরক্ষিত রাখতেই নবান্নের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে দাবি করা হয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে এখনও সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তবে ‘ফাইল নষ্টের চেষ্টা’র মতো বিস্ফোরক অভিযোগ ও তাকে ঘিরে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

ফাইল নষ্টের চেষ্টার বিস্ফোরক অভিযোগ
রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের এক সদস্য দাবি করেছেন, নবান্নের বিভিন্ন সচিবালয়, ডিরেক্টরেট থেকে বিভিন্ন ফাইল সরানো হচ্ছে বলে তাঁদের কাছে খবর এসেছে। এমনকি বিভিন্ন ডিজিটাল ফাইল মুছে ফেলা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তাঁর। তাঁর বিস্ফোরক দাবি, দুর্নীতির প্রমাণ লোপাটে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে ফাইল। একশ্রেণির রাজ্য সরকারি কর্মচারীরাই সেই কাজ করছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ওই সদস্য।

বিজেপির ঝুলিতে কটি আসন? তৃণমূল কতগুলি আসন পেল?
নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটের লেটেস্ট আপডেট অনুযায়ী, বিজেপি ৭টি আসনে জিতেছে। এগিয়ে আছে ১৯২টি আসনে। আর তৃণমূল একটি আসনে জয় হাসিল করেছে। এগিয়ে আছে ৮৭টি আসনে। আইএসএফ একটি আসনে জিতেছে। সিপিআইএম একটি আসনে এগিয়ে। কংগ্রেস হুমায়ুন কবীরের দল দুটি আসনে এগিয়ে।

আরও পড়ুন, Why BJP Win, TMC Defeated in West Bengal Assembly Election 2026: পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার সরকার গড়ার পথে বিজেপি, জানুন বিজেপির বাংলা বিজয়ের ৫ কারণ- কেন হারের মুখে তৃণমূল? চুলচেরা বিশ্লেষণ

আরও পড়ুন, Nandigram Assembly election result 2026 Live: নন্দীগ্রামে জয়ী 'ঘরের ছেলে' শুভেন্দু, হালে পানি পেলেন না অভিষেকের প্রার্থী 'পবিত্র'

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)  

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Central Forces at NabannaBJP landslide victory in BengalWest Bengal Assembly Election 2026
পরবর্তী
খবর

Mamata Banerjee: 'কেউ গণনাকেন্দ্র ছাড়বেন না, আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়ে যাব', বড় বার্তা মমতার
.

পরবর্তী খবর

Baranagar Assembly election result 2026 Live: বরাহনগরে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই: সায়ন্তিকা বনাম সজল...