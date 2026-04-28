Central Forces at Firhad Hakim's House: বাদ পড়লেন না ফিরহাদও, ফলতার পর এবার চেতলায় মাঝরাতে মেয়রের বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী

Central Forces at Firhad Hakim's House: বাদ পড়লেন না ফিরহাদও, ফলতার পর এবার চেতলায় মাঝরাতে মেয়রের বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী

West Bengal Election 2026: ভোটের মুখে তপ্ত কলকাতা! রাত পৌনে একটা নাগাদ মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে হাজির কেন্দ্রীয় বাহিনী। কমিশনের দাবি 'আগাম সতর্কতা', আর ফিরহাদ বলছেন 'হয়রানি'। ডায়মন্ড হারবারের পর এবার লক্ষ্য কি কলকাতা?

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 28, 2026, 05:51 PM IST
রক্তিমা দাস: লোকসভা ভোটের দামামা বাজতেই তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। ডায়মন্ড হারবারের পর এবার খাস কলকাতায় শাসকদলের প্রভাবশালী নেতার বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ‘আগাম সতর্কতা’। সোমবার রাত প্রায় পৌনে একটা নাগাদ আচমকাই রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের চেতলার বাসভবনে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। মাঝরাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা।

নির্বাচন কমিশনের কড়া নজরদারিতে এবার বাংলা। সূত্রের খবর, কলকাতা পোর্ট এলাকা অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং গোলমালপ্রবণ হিসেবে পরিচিত। ফিরহাদ হাকিম একদিকে যেমন এই এলাকার প্রার্থী, অন্যদিকে তাঁর চেতলার বাড়িটি পড়ে হাই-ভোল্টেজ ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে। অতীতে বারবার শাসকদলের প্রভাবশালী নেতাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রভাব খাটানোর অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। নির্বাচন যাতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয় এবং কোনোভাবেই যেন প্রভাবশালীদের দাপট বজায় না থাকে, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে দাবি কেন্দ্রীয় বাহিনীর।

জানা গিয়েছে, বাহিনী মূলত ‘এরিয়া ডমিনেশন’ এবং ‘রুট মার্চ’-এর অংশ হিসেবেই প্রভাবশালীদের আগাম সতর্ক করতে চাইছে। তবে মাঝরাতে একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর বাড়িতে জওয়ানদের উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এই গোটা বিষয়টিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং 'হয়রানি' বলে তোপ দেগেছেন ফিরহাদ হাকিম। তাঁর দাবি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করতেই পরিকল্পিতভাবে এই কাজ করা হচ্ছে। 

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ফলতায় তৃণমূল নেতার বাড়িতেও একই কায়দায় পৌঁছেছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় এজেন্সির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই অতি-সক্রিয়তা শাসকদলের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

