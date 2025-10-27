Supreme Court Verdict on Hundred Days Work: সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা কেন্দ্রের, দিতেই হবে একশো দিনের টাকা! জমিদারদের হার বললেন অভিষেক

Supreme Court Verdict on Hundred Days Work: সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা কেন্দ্রের, দিতেই হবে একশো দিনের টাকা! জমিদারদের হার বললেন অভিষেক
অর্নবাংশু নিয়োগী: একশো দিনের কাজের বিপুল টাকা পাওনা রয়েছে বাংলার। এনিয়ে দিল্লিতে বহুবার দরবারও করেছেন বাংলার সাংসদরা। তার পরেও অনমনীয় ছিল কেন্দ্র। এবার সেই মামলায় সুপ্রিম কের্টে জোর ধাক্কা খেল কেন্দ্র। একশো দিনের কাজ নিয়ে কালকাতা হাইকোর্টের রায় বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাত্ ১০০ দিনের কাজে রাজ্যের বকেয়া মেটাতে হবে কেন্দ্রকে। এর ফলে প্রায় চার বছর পর রাজ্যে শুরু হবে একশো দিনের কাজ।
সোমবার সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চে ওই মামলা ওঠে। শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ই বহাল রাখে বেঞ্চ। ফলে সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কাই খেল কেন্দ্রীয় সরকার। সেপ্টেম্বর থেকে একশো দিনের টাকা চালু করতে হবে কেন্দ্রকে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে বিরাট জয় বলে উল্লেখ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে একশো দিনের কাজের টাকা দেওয়া যাচ্ছিল না। এনিয়ে হাইকোর্টে যায় রাজ্য সরকার। কিন্তু হাইকোর্ট রাজ্যের টাকা ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেও তা আটকে রেখেছিল কেন্দ্র সরকার। এবার সেই অচলাবস্থা কাটল।
ওই রায় বের হওয়ার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, বহিরাগত বাংলা বিরোধী জমিদারদের আরও এক পরাজয়। একশো দিনের টাকা ছেড়ে দিয়ে বলেছিল হাইকোর্ট। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে কেন্দ্র। সুপ্রিম কোর্টে তা বাতিল করেছে। এই রায়ের ফলে দিল্লির উদ্ধত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের জয় হল।
অভিষেক লিখেছেন, বিজেপি যখন রাজনৈতিকভাবে বাংলাকে হারাতে পারেনি তখন তারা বাংলাকে বঞ্চিত করার পন্থ নিয়েছে। ওরা আমাদের উপরে অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে গিয়েছে। গরিব মানুষের পাওনা কেড়ে নিচ্ছে। কিন্তু বাংলা মাথা নত করবে না। প্রতিটি টাকার জন্য লড়াই করবে বাংলার মানুষ।
