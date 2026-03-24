English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  SIR Supplementary List: সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে কত নাম বাদ, জানেন না সিইওই, আপনি জানবেন কী করে?

SIR Supplementary List: সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে কত নাম বাদ, জানেন না সিইওই, আপনি জানবেন কী করে?

SIR Supplementary List: রাজ্যের মোট ৬০ লাখ মানুষের নাম বিবেচনাধীন ছিল। তাদের মধ্যে প্রথম লিস্টে অনেকেই হয়তো বাদ পড়েছেন

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 24, 2026, 02:59 PM IST
SIR Supplementary List: সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে কত নাম বাদ, নিজেও জানেন না সিইও, কী করবেন এখন?

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: অনেক উত্কন্ঠার অবসান ঘটিয়ে গতকাল গভীর রাতে প্রকাশিত হয়েছে এসআইআর এর সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। কিন্তু অনেকেই সেখানে নিজেদের নাম খুঁজে পাচ্ছেন না। ফলে আতঙ্ক আরও বাড়ছে।  অনেক ক্ষেত্রে কোনও বুথের ভোটার লিস্ট দেখতে গেলে দেখাচ্ছে নো অ্যাডজুডিকেশন পার্টেনিং টু দিস পার্ট টিল ৫ পিএম দল ২৩ মার্চ। এখন সাধারণ মানুষের জানার বিষয় হল তাঁর নাম তালিকায় রয়েছে কি নেই? কিংবা সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট বের হওয়ার পর অনেকে জানতে চাইছেন, যারা বিচারাধীন ছিলেন তাদের কতজন বাদ গেলেন, কতজন উত্রে গেলেন? এনিয়ে কী বলছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক?

Add Zee News as a Preferred Source

গতকাল লিস্ট বের হওয়ার পরই হইচই পড়ে গিয়েছে রাজ্যে। কিন্তু ঠিক কত নাম বাদ গেল তার কোনও হিসেব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে নেই। সংবাদ মাধ্য়মে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বলেন, আমাদের কাজ হল সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ করা। জুডিশিয়াল অফিসারের কাছ থেকে আসলে তা শুধু আমরা পাবলিশ করব। সিইও হিসেবে আমার কাছে কোনও হিসেবে নেই। এটা একটা চলমান প্রসেস। কোনও জজ সাহেব করেছেন ২ দিন আগে, কোনও জজ সাহেব করেছেন ২ দিন পরে। যখন এই প্রসেসটা শেষ হয়ে যাবে তখন বলতে পারব।

কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যের মোট ৬০ লাখ মানুষের নাম বিবেচনাধীন ছিল। তাদের মধ্যে প্রথম লিস্টে অনেকেই হয়তো বাদ পড়েছেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা ঠিক কত সেই ব্যাপারে কোনও কিছুই বলতে পারছেন না সিইও মনোজ আগরওয়াল। কীভাবে নাম দেখা যাবে? বলা হচ্ছে, নির্বাচন কমিশনের মূল ওয়েবসাইট eci.gov.in, রাজ্যের সিইও-র পোর্টাল ceowestbengal.wb.gov.in কিংবা ইসিআই নেট/ ECI Net অ্যাপে দেখা নেওয়া যাবে আপনার নাম থাকল কিনা গেল। ওয়েবসাইটে গিয়ে ভাষা, রাজ্য এবং নিজের এপিক নম্বর দিয়ে ক্যাপচা দিলেই সব তথ্য ফুটে উঠবে। যদি সব ঠিক থাকে, তবে তালিকায় নাম দেখা যাবে। যদি যাচাই প্রক্রিয়া এখনও শেষ না হয়, তবে নামের নীচে ‘অ্যাডজুডিকেশন’ (Adjudication) লেখা থাকবে। যদি নাম মুছে দেওয়া হয়, তবে সেখানে ‘ডিলিটেড’ (Deleted) শব্দটি ফুটে উঠবে। সাইটে গেলে দুরকম জিনিস দেখাবে। একটি হল অ্যাডিশন লিস্ট অর্থাত্ যাদের নাম যোগ হল এবং অন্যটি হল ডিলিশন লিস্ট বা যাদের নাম বাদ গেল।

এখন নাম বাদ গেলে কী করবেন? যাদের নাম বাদ গেল তারা আবেদন করতে পারবেন ট্রাইবুন্যালে। রাজ্যের ২৩ জেলার জন্য ১৯টি ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, উত্তর ২৪ পরগনা ও কলকাতার দায়িত্বে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিবজ্ঞানম। কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে অন্যান্য জেলাগুলোতে রয়েছেন, প্রদীপ্ত রায় (উত্তর ২৪ পরগনা), তপেন সেন (পূর্ব মেদিনীপুর), প্রণব কুমার দেব (কোচবিহার), এবং সম্পতি চট্টোপাধ্যায়ের (হুগলি),  কলকাতা এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ভোটারদের আপিল শুনবেন কলকাতা হাই কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। নদিয়ার জন্য প্রাক্তন বিচারপতি রঘুনাথ রায়, হাওড়ায় আপিল শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোককুমার দশাধিকারী। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের ভোটারদের আপিল শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দীপক সাহা রায়, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতী, দক্ষিণ দিনাজপুরে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তৌফিক উদ্দিন, মুর্শিদাবাদে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জিতকুমার বাগ, হুগলিতে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায় শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মহম্মদ মুমতাজ খান, পশ্চিম বর্ধমানে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মির দারা শুকো। উত্তর দিনাজপুরে ভোটারদের আপিল শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দেবীপ্রসাদ দে, মু্র্শিদাবাদে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু, বীরভূমে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মনোজিৎ মণ্ডল, মালদহে শুনবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী।  

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
SIR in BengalSIR supplementary listWB Assembly Election 2026
পরবর্তী
খবর

Santosh Pathak Joins BJP: ভোটের মুখ বড় ধাক্কা, কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে মধ্য কলকাতার এই প্রভাবশালী নেতা
.

পরবর্তী খবর

Dhurandhar 2 actor Mustafa Ahmed: লক্ষ টাকার চাকরি ছেড়ে ১০ হাজারে শুরু, রণবীর-হৃতিকের ট্রেন...