English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR in Bengal: প্রশ্নে নিরাপত্তা, তাই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতর সরছেই! রাজ্য সায় না দিলেও সিদ্ধান্ত...

SIR in Bengal: জাতীয় নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অধিকারিকের দপ্তরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে। সেকারণেই দফতরটি অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Dec 1, 2025, 07:38 PM IST
SIR in Bengal: প্রশ্নে নিরাপত্তা, তাই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতর সরছেই! রাজ্য সায় না দিলেও সিদ্ধান্ত...

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: কমিশনের নির্দেশেও হোলদোল নেই রাজ্যের! চলতি মাসেই ঠিকানা বদলাচ্ছে রাজ্যের মুখ্য় নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের। দফতরটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্ট্যান্ড রোডে সিপিং কর্পোরেশনের অফিসে। নিজেই একথা জানালেন রাজ্যে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক(CEO) মনোজ কুমার আগরওয়াল।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  R G Kar Case: সন্দীপের দুর্নীতিতে সরব, মামলাকারী 'ডেপুটি সুপার' আখতারি আলি নিজেই 'দুর্নীতিগ্রস্ত'! নাম CBI চার্জশিটে...

কমিশন সূত্রে খবর, দিন কয়েক আগেই কলকাতায় এসে স্ট্যান্ড রোডে সিপিং কর্পোরেশনের অফিসে পছন্দ করে গিয়েছিলেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। তারপর থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে তোড়জোড়।  CEO মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, 'অতি শীঘ্রই এই অফিস ছাড়তে চলেছি। জুলাই মাসেই অফিস অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে বলছে কমিশন। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। রাজ্যের তরফে কোনও সদুত্তর মেলেনি। অগত্যা কমিশন নিজেই  সিপিং কর্পোরেশনের কলকাতাস্থিত বাড়িতেই ভাড়া নিয়ে চলে যাচ্ছে'। 

SIR-র কাজের চাপে অভিযোগে তুলে আন্দোলনে নেমেছেন  BLO-রা। তৈরি হয়েছে  BLO অধিকার রক্ষা কমিটি।  যে আন্দোলনে আঁচ পৌঁছে গিয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরেও। রাজ্যর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের ঘরের সামনে ধরনায় বসেছিলেন BLO অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্যরা। জাতীয় নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অধিকারিকের দপ্তরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে। সেকারণেই দফতরটি অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য় পুলিসের ডিডি ও কলকাতার পুলিস কমিশনারকে BLO-দের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

এদিকে রাজ্যে SIR-র সময়সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে কমিশন।  ৪ ডিসেম্বর নয়,  ফর্ম জমা নেওয়ার জমা দেওয়া যাবে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।  কমিশন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪৫ লক্ষ ফর্ম জমা নেওয়া বাকি। খসড়া তালিকায় ৫০ লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা।

আরও পড়ুন:  SSC Big Update: নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিতের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের? SSC মামলায় বিরাট আপডেট... হাইকোর্টেরও বড় নির্দেশ...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
SIR in BengalECCEO office
পরবর্তী
খবর

R G Kar Case: সন্দীপের দুর্নীতিতে সরব, মামলাকারী 'ডেপুটি সুপার' আখতারি আলি নিজেই 'দুর্নীতিগ্রস্ত'! নাম CBI চার্জশিটে...
.

পরবর্তী খবর

SIR in Bengal: 'গোটা পৃথিবীতে আমরা আছি, আমরা আদিবাসীরা এদেশের রাজা, SIR ফর্ম ফিল-আপ কর...