CESC Cyber Crime: CESC-র পেমেন্ট আপডেটের নামে বিশাল জালিয়াতি! গুগল পে থেকে গায়েব লাখ, পাসওয়ার্ড শেয়ার না করেও...

CESC Cyber Crime: CESC-র পেমেন্ট আপডেটের নামে বিশাল জালিয়াতি! গুগল পে থেকে গায়েব লাখ, পাসওয়ার্ড শেয়ার না করেও...
CESC Gpay Account fraud: ওই ব্যক্তিকে তিনি কোনও পাসওয়ার্ড বা কিছু-ই দেননি। লক্ষ্য করেন, তাঁর মোবাইল স্ক্রিনে CESC আপডেটিং দেখাচ্ছে। প্রায় এক থেকে দেড় মিনিট তা চলতে থাকে।
পিয়ালি মিত্র: সিইএসসির বিল বকেয়া এবং সেই টাকা পেমেন্ট না করলে লাইন বিছিন্ন করা দেওয়া হবে- এমন অজুহাতে টাকা হাতানোর অভিযোগ নতুন নয়। সাইবার প্রতারকদের নানাবিধ ফন্দির মধ্যে অন্যতম এটি। এই সব নিয়ে বারবার মানুষকে সচেতন করছে পুলিস। ওটিপি শেয়ার না করা, লিঙ্ক ক্লিক করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । তেমনই প্রতারকরাও আধুনিক কায়দায় টাকা হাতানোর নিত্য নতুন ফন্দি বের করে চলেছে।
তেমনই এক অভিনব কায়দায় প্রতারণার শিকার হলেন আমহার্স্টের বাসিন্দা রাণা বসু রায়চৌধুরী। ষাটোর্ধ্ব রাণা বসু চৌধুরী কলকাতা পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। দিন কয়েক আগে তাঁর কাছে সিইএসসির নামে এক ব্যক্তি ফোন করেন। কার্যত কড়া সুরে তাঁকে বলেন পেমেন্ট করার পর তিনি কেন আপডেট করেননি। বছরে একবার করে আপডেট করা বাধ্যতামূলক। ফলে তিনি শেষ যে পেমেন্ট করেছেন সেটি রিসিভ হয়নি। এরপর ফোনে সেই ব্যক্তি-ই বৃদ্ধকে নির্দেশ দেন গুগল পে অ্যাকাউন্ট চেক করতে। সিইএসসির তরফে সেই টাকা ফেরত পাঠানো হচ্ছে। সেটি পেয়ে তিনি যেন পরে পেমেন্ট করে দেন।
সেই কথা মতো বৃদ্ধ গুগল পে অ্যাকাউন্ট চেক করেন। তবে ওই ব্যক্তিকে তিনি কোনও পাসওয়ার্ড বা কিছু-ই দেননি। কিন্তু ততক্ষণ ফোন ধরে ছিলেন ওই ব্যক্তি। বৃদ্ধ দেখেন, তাঁর অ্যাকাউন্টে কোনও টাকা আসেনি। কিন্তু লক্ষ্য করেন, তাঁর মোবাইল স্ক্রিনে CESC আপডেটিং দেখাচ্ছে। প্রায় এক থেকে দেড় মিনিট তা চলতে থাকে। কিছুটা সন্দেহ হওয়ায় এরপর ফোন বন্ধ করে দেন ওই বৃদ্ধ। তারপরই তিনি দেখেন, তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব প্রায় ১ লক্ষ টাকা।
ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় আমহার্স্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। কোনওরকম লিঙ্ক ক্লিক না করে, পাসওয়ার্ড বা অ্যাপ ডাউনলোড না করেও অ্যাকাউন্ট থেকে যে ভাবে টাকা গায়েব করে দেওয়া হয়েছে তাতে রীতিমতো আতঙ্কিত ওই বৃদ্ধ। উদ্বেগে সাইবার বিশেষজ্ঞরাও।
