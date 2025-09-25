Kolkata Rain Death: বিলম্বিত বোধোদয়! শহরে মৃত্যুমিছিলে পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ CESC-র...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kolkata Rain Death:  সোমবার রাতে কলকাতায় ভয়ংকর বৃষ্টিতে মৃত ৯। তাঁদের মধ্যে ৭ জনই বিদ্যুত্‍স্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন। CESC-কে কাঠগড়া তুলে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী।

তনুময় ঘোষাল | Sep 25, 2025
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোর মুখে নজিরিহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রতিপদের রাতে রেকর্ড বৃষ্টিতে বানভাসি কলকাতা। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে জমা জলে বিদুৎস্পৃষ্ট  হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৯ জন। মৃত পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করল CESC।

জলমগ্ন শহরে মৃত্যুমিছিল। সোমবার রাতে কলকাতায় ভয়ংকর বৃষ্টিতে মৃত ৯। তাঁদের মধ্যে ৭ জনই বিদ্যুত্‍স্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন।  দুজনের জলে ডুবে মৃত্যু হয়, একজনের দেহ পাওয়া যায় জলে ভাসমান অবস্থায়। জল জমে যায় কলকাতা ৮০ রাস্তায়। জমা জলে ছিঁড়ে পড়ে বিদ্যুতের তার। 

বেহালা ১, হরিদেবপুর ১, গরফা ১, গড়িয়াহাট ১, বেনিয়াপুকুর ১, শেক্সপিয়র সরণি ১, একবালপুর ১ এবং নেতাজিনগরে ১ জনের মৃত্যু হয়। বেহালায় বুড়ো শিবতলা এলাকায় কারখানার মধ্যে জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারান এক কর্মী। নেতাজি নগরে আবার মৃত্যুর পর জমা জলে ভেসে ওঠে   বাবু কুন্ডু নামে এক ফল বিক্রেতার। কবালপুর হোসেন শাহ রোডে বাড়ির কাছেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন বছর ষাটেকের জিতেন্দ্র সিং। গড়িয়াহাটের বালিগঞ্জ প্লেসেও মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

এই ঘটনায় সরাসরি  সিইএসসি-র পরিকাঠামোকে দায়ী করলেন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেছিলেন, 'মৃত্যুর কোনও ক্ষতিপূরণ হয় না, জীবনের কোন বিকল্প হয় না। তবুও আমরা প্রতি পরিবারের একজনের চাকরি নিশ্চিত করব। ক্ষতিপূরণ দিতে বলছি CESC কে-ও। আমি CESC-র  সঙ্গে কথা বলেছি'।

