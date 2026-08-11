তৃণমূল ছেড়েই নতুন দল আনছেন চন্দ্র বোস! নেতাজির আদর্শে Gen Z-দের নিয়ে গড়ছেন 'আজাদ হিন্দ পার্টি'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল ছেড়ে এবার নতুন দল চন্দ্র বোসের। মোহভঙ্গ হয়েছে, তাই ৪ মাসেই তৃণমূল ছেড়েছেন চন্দ্র বোস। এবার নেতাজির আদর্শে নিজেই নতুন রাজনৈতিক দল নিয়ে আসছেন নেতাজির নাতি চন্দ্র বোস। 'আজাদ হিন্দ পার্টি' নামে তৈরি হচ্ছে নতুন রাজনৈতিক দল। সেই দলের মেন্টর হতে চলেছেন চন্দ্র বোস। এমনটাই জানা যাচ্ছে।
নিট প্রশ্নফাঁস, পরীক্ষা অনিয়মকে সামনে রেখে জেন-জি-দের প্রতিবাদে দেশজুড়ে যখন আলোড়ন, তখন সেই জেন-জি-দের নিয়েই দল গঠনের ঘোষণা চন্দ্র বোসের। সম্পর্কে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নাতি চন্দ্র বোস জানিয়েছেন আগামী ২১ অক্টোবর থেকে কাজ শুরু করবে নতুন দল। কিন্তু কেন ২১ অক্টোবর? ২১ অক্টোবরকেই বেছে নেওয়ার কারণ কী? চন্দ্র বোস জানাচ্ছেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪৩-এর ২১ অক্টোবর-ই সিঙ্গাপুরে প্রথম 'আজাদ হিন্দ সরকার' গঠনের ঘোষণা করেছিলেন। নেতাজির আদর্শেই কাজ শুরু করবে এই নতুন দল। তাই আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের সেই ২১ অক্টোবর তারিখকে বেছে নেওয়া।
নেতাজির জন্মস্থান কটকেই সূচনা হবে নতুন রাজনৈতিক দলের। প্রথম কর্মসূচিও সম্ভবত হবে কটকেও। নতুন এই দলের সঙ্গে চন্দ্র বসু ছাড়াও নেতাজিপ্রেমীরা থাকবেন। নেতাজি-গবেষক একটি গোষ্ঠীও থাকবেন বলে খবর। চন্দ্র বোস জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি বিহার, ওড়িশা, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ-সহ দেশের নানা প্রান্তের নেতাজিপ্রেমী মানুষরাই তাঁকে এই কাজে উৎসাহ যুগিয়েছেন। চন্দ্র বোসের কথায়, নেতাজির আদর্শে কিছু করার তাগিদ থেকেই এই নতুন রাজনৈতিক দল গড়ার ভাবনা।
প্রসঙ্গত, চন্দ্র বোসের দলবদলের ইতিহাস দীর্ঘ। দীর্ঘ ৭ বছর চন্দ্র বোস বিজেপিতে ছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত ধরে ২০১৬ সালে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। তারপর বিজেপি ছেড়ে এসে বিধানসভা ভোটের আগে যোগ দেন তৃণমূলে। কিন্তু ৪ মাসের মাথাতেই সেই সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে ব্যক্তিগত কারণে তৃণমূল ত্যাগ করেন। এর আগে একসময় তিনি ফরোয়ার্ড ব্লকেও ছিলেন।
নেতাজির দাদা শরত্চন্দ্র বোস। তাঁর ছেলে অমিয়নাথ বসু। অমিয়নাথের ছেলে চন্দ্র বোস। অর্থাত্ নেতাজি ছিলেন তাঁর বাবার কাকা,সম্পর্কে দাদু। ২০১৬ সালে বিজেপিতে যোগ দেন চন্দ্র বোস। সেবছর বিধানসভা ভোটে প্রার্থীও হয়েছিলেন। এরপর ২০১৯-এ বিজেপি টিকিটে লোকসভা ভোটেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তিনি। কিন্তু বিধানসভা ভোট তখন দোরগোড়ায়, তখনই ছাব্বিশে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন চন্দ্র বোস। সেইসময় বিজেপিতে যোগদানকে 'ঐতিহাসিক ভুল' বলে উল্লেখ করেছিলেন চন্দ্র বোস।
চার মাসের মাথায় সেই তৃণমূল ছেড়ে এবার নিজেই নতুন দল গঠনের পথে চন্দ্র বোস। তবে নতুন দল তৈরি করতে গেলে নির্বাচন কমিশনের কাছে দলের নাম নথিভুক্ত করা থেকে শুরু করে প্রতীক চূড়ান্ত করা— একাধিক প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে হয়। সেইসব সাংগঠনিক কাজ এখনও বাকি আছে। তারপরই আনুষ্ঠানিকভাবে পথ চলা শুরু হবে।
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