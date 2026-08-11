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তৃণমূল ছেড়েই নতুন দল আনছেন চন্দ্র বোস! নেতাজির আদর্শে Gen Z-দের নিয়ে গড়ছেন 'আজাদ হিন্দ পার্টি'

Chandra Bose new party: চন্দ্র বোস জানিয়েছেন আগামী ২১ অক্টোবর থেকে কাজ শুরু করবে নতুন দল। কিন্তু কেন ২১ অক্টোবর? ২১ অক্টোবরকেই বেছে নেওয়ার কারণ কী? এর যোগসূত্র রয়েছে নেতাজির সঙ্গেই। চন্দ্র বোসের কথায়, নেতাজির আদর্শে কিছু করার তাগিদ থেকেই এই নতুন রাজনৈতিক দল গড়ার ভাবনা।

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 11, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:21 PM IST
তৃণমূল ছেড়েই নতুন দল আনছেন চন্দ্র বোস! নেতাজির আদর্শে Gen Z-দের নিয়ে গড়ছেন 'আজাদ হিন্দ পার্টি'
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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তৃণমূল ছেড়েই নতুন দল আনছেন চন্দ্র বোস! Gen Z-দের নিয়ে গড়ছেন 'আজাদ হিন্দ পার্টি'
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