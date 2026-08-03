/চারমাসেই মোহভঙ্গ! এবার তৃণমূল ছাড়লেন নেতাজির নাতি চন্দ্র বোস

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: চার মাসেই মোহভঙ্গ! ডামাডোলের মাঝেই এবার তৃণমূল ছাড়লেন নেতাজির নাতি চন্দ্র বোস। কেন? পদত্যাগপত্রে উল্লেখ, 'ব্যক্তিগত কারণে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি'।
নেতাজির দাদা শরত্চন্দ্র বোস। তাঁর ছেলে অমিয়নাথ বসু। অমিয়নাথের ছেলে চন্দ্র বোস। অর্থাত্ নেতাজি ছিলেন তাঁর বাবার কাকা,সম্পর্কে দাদু। ২০১৬ সালে বিজেপিতে যোগ দেন চন্দ্র। সেবছর বিধানসভা ভোটে প্রার্থীও হয়েছিলেন। এরপর ২০১৯-এ বিজেপি টিকিটে লোকসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তিনি।
বিধানসভা ভোট তখন দোরগোড়ায়। ছাব্বিশে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন চন্দ্র বোস। তৃণমূল ভবনে রাজ্যর তত্কালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও সাংসদ কীর্তি আজাদের উপস্থিতিতে দলের পতাকা তুলে নেন তিনি। তৃণমূলে যোগ দিয়ে চন্দ্র বোস বলেছিলেন, 'কয়েক বছর আগে আমি ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করে ঐতিহাসিক ভুল করেছিলাম। সেই ভুল আমি আজ সংশোধন করে নিলাম। ওরা রতের সংবিধানের বিরোধিতা করে। বিভাজনের রাজনীতির বিরোধিতা করতে এই মুহূর্তে নেতাজির 'ভারতবর্ষ' ভাবনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।' চার মাসের মাথায় তৃণমূল ছাড়লেন সেই চন্দ্র বোসই।
এদিকে SIR সময়ে চন্দ্র বোসকে তলব করেছিল নির্বাচন কমিশন। তিনি নিজে তো বটেই, কমিশনকে একহাত নিয়েছিলেন তত্কালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়। বলেছিলেন, ‘নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বেঁচে থাকলে কি তাকেও নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হত? হিয়ারিংয়ে তাঁকেও ডাকা হত? কৈফিয়ত চাওয়া হত আপনি ভারতীয় কি না'।
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