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চারমাসেই মোহভঙ্গ! এবার তৃণমূল ছাড়লেন নেতাজির নাতি চন্দ্র বোস

Chandra Bose resigns: 'ব্যক্তিগত কারণে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 03, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:55 PM IST
চারমাসেই মোহভঙ্গ! এবার তৃণমূল ছাড়লেন নেতাজির নাতি চন্দ্র বোস
Image Credit: তৃণমূল ছাড়লেন নেতাজির নাতি

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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