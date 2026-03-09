English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • Chandrima Bhattacharyya: আমি একজন মহিলা, আমাকে বলেছেন ডোন্ট শাউট, জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ চন্দ্রিমার

Chandrima Bhattacharyya: 'আমি একজন মহিলা, আমাকে বলেছেন ডোন্ট শাউট', জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ চন্দ্রিমার

Chandrima Bhattacharyya: বলছে, সব সুপ্রিম কোর্ট রয়েছে। সব যদি সুপ্রিম কোর্টেই থাকে তাহলে আমাদের ডাকলেন কেন?  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 9, 2026, 03:48 PM IST
Chandrima Bhattacharyya: 'আমি একজন মহিলা, আমাকে বলেছেন ডোন্ট শাউট', জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ চন্দ্রিমার
-চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। এমনটাই দাবি করেছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তার সঙ্গে ছিলেন ফিরহাদ হাকিম ও রাজীব কুমার। সোমবার কেন্দ্রীয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে সাক্ষাত করে বেরিয়ে এসে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, জ্ঞানেশ কুমার তাঁকে প্রয় কথা বলতেই দেননি। বলেছেন, চিত্কার করবেন না। একজন পুরুষ হয়ে মহিলাকে বলছেন ডোন্ট সাউট!

Add Zee News as a Preferred Source

সোমবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেন তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। সেই বৈঠক থেকে বেরিয়ে চন্দ্রিমা বলেন, মেল-ফিমেল নিয়ে সমস্যা রয়েছে। মহিলাদের টার্গেট করা হচ্ছে। আমরা বললাম, এগুলো দেখুন। যারা বৈধ নাগরিক তারা যেন কেউ বাদ না যায়। কিন্তু যেমন প্রতিবার উনি একাই বলেন, উনি একাই বললেন। তারপর খানিকক্ষণ পর ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন, ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন আপনারা তো সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছেন। উনি চেঁচাচ্ছেন। সুপ্রিম কোর্টে যখন সবকিছু রয়েছে তখন আর কিছু বলার নেই। ওখানেই সবকিছু ঠিক হয়ে গিয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে যাওয়াটা কি অপরাধ? আমাদের অধিকার আছে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার। বলছে, সব সুপ্রিম কোর্ট রয়েছে। সব যদি সুপ্রিম কোর্টেই থাকে তাহলে আমাদের ডাকলেন কেন? আমরা কী করতে এলাম? আমাদের যখন ডেকেছেন তখন কথা শুনতে তো হবে। আমরা সুপ্রিম কোর্টি গিয়েছি, তো বেশ করেছি। আমার অধিকার, আমার বাংলার মানুষের আধিকার রক্ষার জন্য গিয়েছি। আমি একজন মহিলা, আমাকে বলছেন ডোন্ট শাউট! আমি বললাম কীভাবে বলছেন আপনি! তার মানে তো মহিলাদের উপরে শ্রদ্ধাটা নেই। তার জন্যই মহিলাদের কেটে দিচ্ছেন! 

কমিশনকে বিঁধে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, আপনাদের উপরে বিশ্বাস রাখব যদি না কোনও নাগরিক বাদ না যায়। এটা আপনাদের দেখতে হবে। ফর্ম সেভেন দেওয়ার ক্ষেত্রে, যেমন আমি ধরুন বলছি ফিরহাদ হাকিমের নাম তালিকায় থাকবে না। তাহলে প্রমাণ করার দায়িত্বটা করা? সেই দায় আমার উপরে পড়ে। কিন্তু সেই দায় ফিরহাদের উপরে পড়েছে। এর উত্তর ওঁরা দেবেন না!

আরও পড়ুন-ভয়ংকর ঘটনা বাংলায়, এবার তালিকা থেকে বাদ একই গ্রামের ২৫২ জন, ঘুমহীন রাতে নাগরিকত্ব হারানোর ত্রাস

আরও পড়ুন-হুড়মুড়িয়ে পড়ল টাকার দাম, কেন এমন পতন; জেনে নিন ৪ কারণ
  
উল্লেখ্য, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে আজ বৈঠক করেছে রাজ্য বিজেপি। সেখানে তারা টিম জ্ঞানেশ কুমারের কাছে ১৬ দফা দাবি পেশ করেছে। এইসব দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে সব বুথে ওয়েব কাস্টিং, হিংসা মুক্ত ভোট করতে হবে। ওয়েব কাস্টিং বন্ধ হলে ভোট গ্রহণ বন্ধ করতে হবে বলেও দাবি করা হয়েছে। ১-২ দফায় ভোট নিতে হবে। এমনটাই সূত্রের খবর। বিজেপি দাবি নিয়ে দলের নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি চায় ২০২৬ সালের নির্বাচন ভয়মুক্ত হোক। এর জন্য নির্বাচন কমিশনকে আমরা ১৬ দফা দাবি করেছি। 

কমিশনের ফুল বেঞ্চের কাছে বামেদের তরফে বলা হয়, বিবেচনাধীন ৬০ লাখ ভোটারকে ভোটার তালিকায় ফেরাতে হবে। প্রথম থেকেই এই দাবি নিয়ে সরব বামেরা। বামেরা দাবি করেছে যে ৬০ লাখ ভোটার বিবেচনাধীন তাদের ব্যাপারে ফয়সলা না হওয়া পর্যন্ত ভোট করা যাবে না। মহম্মদ সেলিম বলেন, যে প্রশাসনিক কর্মীরা কাজ করতেন তাদের অনেকই কিছু ভুল করেছেন। ওয়েবকাস্টিং করতে হবে। ১-২ দুফায় ভোট করাতে হবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author
Tags:
Chandrima BhattacharyyaGanesh KumarTMC EC Meet
পরবর্তী
খবর

Mamata Banerjee: বিজেপির এজেন্ডা বেচতে পাঠানো হয়েছে, সরি ম্যাডাম আপনি ফাঁদে পড়ে গিয়েছেন: রাষ্ট্রপতি-প্রসঙ্গে বিস্ফোরক মমতা
.

পরবর্তী খবর

T20 World Cup Final 2026: ফাইনালে ফল যাই হোক না কেন, অমদাবাদেই অস্তাচলে ৩৫ বছরের টিম ইন্ডিয়...