/বদলে যাচ্ছে কল্লোলিনী কলকাতা! কোন কোন চত্বরে পড়তে চলেছে নতুন নামের ফলক?

দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: রাজ্যে কুর্সি বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদল আসতে চলেছে কল্লোলিনী কলকাতাতে। ২০২৬ সালের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠনের পর কলকাতার বেশ কিছু রাস্তা ও ঐতিহাসিক জায়গার নাম পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে একে 'ঐতিহাসিক ভুল সংশোধন' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার প্রায় ছয় সপ্তাহের মাথায়, ২০২৬ সালের ২০ জুন (পশ্চিমবঙ্গ দিবস) কলকাতা পৌরসংস্থা (KMC) একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। মধ্য কলকাতার পার্ক সার্কাস অঞ্চলের ঐতিহাসিক ‘সোহরাওয়ার্দী অ্যাভিনিউ’ (Suhrawardy Avenue)-এর নাম পরিবর্তন করে ‘গোপাল মুখার্জি রোড’ (Gopal Mukherjee Road) রাখে।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এটি একটি ঐতিহাসিক ভুল সংশোধন। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিআই(এম) এবং বিশিষ্ট ইতিহাসবিদরা এই নামকরণের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, বিজেপি সরকার ভুল ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে এই নাম বদলের খেলায় নেমেছে। পাশাপাশি নাম পরিবর্তনের জন্য নতুন কমিটি গঠন করেছে বিজেপি সরকার। কলকাতার পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য জায়গার রাস্তা ও চত্বরের নাম পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ২০২৬ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একটি বিশেষ কমিটি গঠনের ঘোষণা করেন। এই কমিটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন কার্তিক মহারাজ।
বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান যে, কলকাতায় কোনো 'বিদেশি, মুঘল বা পাঠান'-এর নামে রাস্তার নাম রাখা হবে না। ভগিনী নিবেদিতার মতো ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব ছাড়া অন্য কোনো বিদেশির নামে নতুন করে রাস্তা করার আগে ভাবা হবে। পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিং সহ শহরের বেশ কিছু রাস্তার নাম এই কমিটির সুপারিশে ধাপে ধাপে পরিবর্তন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
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