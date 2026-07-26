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বদলে যাচ্ছে কল্লোলিনী কলকাতা! কোন কোন চত্বরে পড়তে চলেছে নতুন নামের ফলক?

Kolkata Street Names Change: নাম পরিবর্তনের জন্য কার্তিক মহারাজের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির মাধ্যমে বিদেশি, মুঘল বা পাঠানদের নামের জায়গাগুলোর নাম ধাপে ধাপে বদলানো হবে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 26, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:14 AM IST
বদলে যাচ্ছে কল্লোলিনী কলকাতা! কোন কোন চত্বরে পড়তে চলেছে নতুন নামের ফলক?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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