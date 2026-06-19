Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /বিমানবন্দরে অভিষেককে ডিম থেরাপি-র চেষ্টা! পাল্টা সাধারণ মানুষকে মার ভাইপো গ্যাংয়ের

বিমানবন্দরে অভিষেককে 'ডিম থেরাপি'-র চেষ্টা! পাল্টা সাধারণ মানুষকে মার 'ভাইপো' গ্যাংয়ের

দিল্লি থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে নামার পরই উত্তেজনা শুরু হয়। ডিম ধোলাইয়ের চেষ্টা বিক্ষোভকারীদের। পাল্টা গুন্ডাগিরি তৃণমূল সমর্থকদের। হাতাহাতি, মারামারির অভিযোগ। সাধারণ মানুষকে মারধরের অভিযোগ ভাইপোর গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 20, 2026, 01:02 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:02 AM IST
বিমানবন্দরে অভিষেককে 'ডিম থেরাপি'-র চেষ্টা! পাল্টা সাধারণ মানুষকে মার 'ভাইপো' গ্যাংয়ের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'মদে চুর থাকে পাইলট স্বামী, ৬ তলা থেকে ফেলে দিতে চেয়েছিল!', প্রবাহের লাইসেন্স-পাসপোর
singer debleena nandy52 min ago
2
Ritabrata Banerjee camp rebellion1 hr ago
3
bokkhali crime2 hrs ago
4
TMC bank accounts frozen2 hrs ago
5
Agnimitra Paul2 hrs ago