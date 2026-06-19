বিমানবন্দরে অভিষেককে 'ডিম থেরাপি'-র চেষ্টা! পাল্টা সাধারণ মানুষকে মার 'ভাইপো' গ্যাংয়ের

সৌমেন ভট্টাচার্য: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করার পর বাইরে চরম বিশৃঙ্খলা। এক পক্ষ ডিম নিয়ে হাজির হয়েছিল। এই নিয়ে দু-পক্ষের মধ্যে চরম গন্ডগোল, তৃণমূল বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক ঝামেলা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্য গেট দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বিমানবন্দর চত্বর। একদিকে যেমন তাঁকে স্বাগত জানাতে তৃণমূল কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন, ঠিক তেমনই অন্য এক পক্ষ ডিম হাতে সেখানে হাজির হওয়ায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে দু’পক্ষের মধ্যে ব্যাপক হাতাহাতি ও গন্ডগোল শুরু হয়ে যায়।
বিমানবন্দরে চরম বিশৃঙ্খলা: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিমানবন্দরে পা রাখতেই বাইরে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে তীব্র ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিসকে হিমশিম খেতে হয়। বিমানবন্দরের মূল গেটের বাইরে যখন দু’পক্ষের মধ্যে তুমুল মারামারি ও বিশৃঙ্খলা চলছে, তখন নিরাপত্তার খাতিরে এবং অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্য একটি গেট দিয়ে নিরাপদে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বিমানবন্দরে হাজির হওয়া একটি পক্ষ বিক্ষোভ দেখানোর উদ্দেশ্যে ডিম নিয়ে তৈরি ছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মূলত ঝামেলার সূত্রপাত হয় এবং তা হাতাহাতির রূপ নেয়। বিমানবন্দরের এই রণক্ষেত্রের খবর পেয়েই তড়িঘড়ি দমদম বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান দমদমের স্থানীয় বিধায়ক অরিজিৎ বক্সী। তিনি গোটা পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন এবং এই অনভিপ্রেত ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন।
তৃণমূল সমর্থকদের সঙ্গে তারপর বিক্ষোভকারীদের ঝামেলা হাতাহাতি শুরু হয়। পরে তা রণক্ষেত্রের আকার নেয়। সাধারণ মানুষকে মারধর করেন অভিষেকের গ্যাং, এমনটাই দাবি বিক্ষোভকারীদের। তৃণমূল সমর্থকদের পাল্টা দাবি, বিক্ষোভকারীরা বিজেপি সমর্থক। বিশৃঙ্খলা তৈরি হলে তা কড়া হাতে দমন করেছে।
বিমানবন্দরে দাঁড়িয়েই বিধায়ক অরিজিৎ বক্সী ক্ষোভ উগরে দিয়ে প্রশাসনের কাছে কড়া বার্তা দেন। তিনি স্পষ্ট জানান, বিমানবন্দর চত্বরে এই ধরণের আইনশৃঙ্খলার অবনতি কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা সমস্ত দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করতে হবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিমানবন্দর চত্বরে ব্যাপক পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে এবং এলাকায় এখনও থমথমে উত্তেজনা রয়েছে।
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