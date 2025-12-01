R G Kar Case: সন্দীপের দুর্নীতিতে সরব, মামলাকারী 'ডেপুটি সুপার' আখতারি আলি নিজেই 'দুর্নীতিগ্রস্ত'! নাম CBI চার্জশিটে...
Chargesheet against R G Kar Deputy Super Akhtar Ali: ২০২২ সালে প্রথম আরজি কর হাসপাতালের সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অভিযোগ জমা পড়ে। সেই অভিযোগ জমা পড়েছিল ডেপুটি সুপার (নন মেডিক্যাল) আকতার আলীর বিরুদ্ধে।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: আরজি কর মামলায় (R G Kar Case) নাটকীয় মোড়! আরজি করে দুর্নীতির অভিযোগে মামলা দায়েরকারী প্রাক্তন ডেপুটি সুপার-ই 'দুর্নীতিগ্রস্ত'! চার্জশিট জমা পড়ল তাঁর নামেই। আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক অনিয়ম মামলায় চার্জশিট (Chargesheet)। প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আকতার আলীর (Akhtar Ali) বিরুদ্ধেই সেই চার্জশিট জমা পড়েছে।
ডেপুটি সুপার পদে থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল। হাসপাতালে কয়েকটি বিভাগের প্রধানরাও আকতারের নামে লিখিত অভিযোগ করেছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে। সেই সূত্রে আকতার আলির নামও চার্জশিটে (Chargesheet against Akhtar Ali)! এমনটাই খবর সিবিআই সূত্রে। ২০২২ সালের প্রথম দিকে আরজি কর হাসপাতালের (R G Kar Case) সমস্যা নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অভিযোগ জমা পড়ে। সেই অভিযোগ জমা পড়েছিল ডেপুটি সুপার (নন মেডিক্যাল) আকতার আলীর বিরুদ্ধে। চার্জশিটে উল্লেখ, এই আখতার আলীর বিরুদ্ধে অর্থোপেডিক, ENT বিভাগের প্রধানরাও অভিযোগ করেছিলেন পরের বছর।
প্রসঙ্গত আরজি করের পিজিটি ট্রেইনি মহিলা ডাক্তারের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় যখন রাজ্য থেকে দেশ তোলপাড়, প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আকতার আলি বিস্ফোরক অভিযোগ করেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, 'দেহ পাচারেও জড়িত সন্দীপ ঘোষ'। এমনকি আরজি করে দুর্নীতির অভিযোগে ইডি তদন্ত চেয়ে মামলাও দায়ের করেন তিনি। তাঁর দাবি ছিল, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে তিনটি প্রধান দুর্নীতি ছিল: বায়ো মেডিক্যাল দুর্নীতি, ছাত্র-ছাত্রীদের ফেল করানোর ভয় দেখিয়ে অর্থ নেওয়া এবং অ্যাকাডেমিক ফান্ডের টাকার নয়ছয়। এই সমস্ত দুর্নীতি পরিচালিত হত সন্দীপ ঘোষের নেতৃত্বে।
যদিও মাসখানেক আগেই এই আকতার আলিকে সাসপেন্ড করে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। পালটা আকতার আলির বিরুদ্ধেই একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। আরজি করের ডেপুটি সুপার থাকাকালীন কর্তব্যে অবহেলা, বিভিন্ন জিনিস কেনায় ব্যাপক দুর্নীতি, নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বেআইনিভাবে বিমানে করে ঘুরতে যাওয়া-সহ নানাবিধ দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে আকতার আলির বিরুদ্ধে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মানতে চাননি আকতার আলি। পালটা দাবি করেছিলেন, 'এটা সম্পূর্ণ প্রতিহিংসামূলক আচরণ। আমার চরিত্র কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে'।
