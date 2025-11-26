English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

HIV AIDS Awareness: মলের ভিড়ে আচমকা 'এইডস' বার্তা! নাচে-গানে চমক দিল চারুচন্দ্র কলেজ

Social Awareness Campaign: অ্যাক্রোপলিস মলে চারুচন্দ্র কলেজের রেড রিবন ক্লাব ও এনএসএস-এর উদ্যোগে HIV/এইডস সচেতনতায় আয়োজিত হয় এক ব্যতিক্রমী ফ্ল্যাশ মব। নাচ-গান ও তারকাদের উপস্থিতিতে জমজমাট এই সন্ধ্যায় ‘রোগকে ঘৃণা করো, রোগীকে নয়’ বার্তাটি ছড়িয়ে দেওয়া হয় জনসাধারণের মধ্যে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 26, 2025, 02:18 PM IST
HIV AIDS Awareness: মলের ভিড়ে আচমকা 'এইডস' বার্তা! নাচে-গানে চমক দিল চারুচন্দ্র কলেজ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হেমন্তের শেষে হালকা শীতের আমেজ নিয়ে আসা এক সন্ধ্যায় জমজমাট অ্যাক্রোপলিস মলের ভিড়। কেনাকাটার মাঝেই আচমকা গানের সুর, সঙ্গে একঝাঁক তরুণ-তরুণীর নাচ। তবে নিছক বিনোদন নয়, এই ‘ফ্ল্যাশ মব’-এর নেপথ্যে ছিল এক গভীর সামাজিক বার্তা। লক্ষ্য, এইচআইভি এবং এইডস নিয়ে জনমানসে দীর্ঘদিনের জমে থাকা ভুল ধারণা ভাঙা।

Add Zee News as a Preferred Source

সোমবার, ২৪ নভেম্বর অ্যাক্রোপলিস মলে চারুচন্দ্র কলেজ এনএসএস এবং রেড রিবন ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হল এই বিশেষ সচেতনতামূলক প্রচার— ‘ইনটেনসিফায়েড ক্যাম্পেন ২০২৫’। সহযোগিতায় ছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সমিতি (WBSAP&CS) এবং ন্যাকো (NACO)।

আরও পড়ুন - Partha Chattopadhyay: বড় খবর! জামিন বাতিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের? আবার ফিরতে হবে জেলের অন্ধকারে? আদালতের চরম হুঁশিয়ারি...

‘রোগকে ঘৃণা করো, রোগীকে নয়’—দীর্ঘদিন ধরে এই বার্তাই দিয়ে আসছে চারুচন্দ্র কলেজের রেড রিবন ক্লাব। কলেজের এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার তথা অধ্যাপিকা নূপুর রায় বলেন, ‘প্রায় এক দশক ধরে আমরা মানুষের পাশে থেকে এইডস সচেতনতার কাজ করছি। আগামীর এইডস-মুক্ত বিশ্ব গড়তে যুবসমাজই আমাদের প্রধান হাতিয়ার। রাজপথে বা জনবহুল স্থানে বারবার এভাবেই আমরা ফিরে আসব।’

তারকাখচিত এই সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তী, অলকানন্দা গুহ, প্রেরণা ভট্টাচার্য, ভ্লগার সুকান্ত কুন্ডু এবং আরজে নীল। ছিলেন স্বাস্থ্য দফতরের (WBSAP&CS) যুগ্ম অধিকর্তা পিয়ালী দাস, অ্যাক্রোপলিস মলের জিএম (ফেসিলিটি) শিব সাগর শ এবং কলেজের টিচার-ইন-চার্জ অনুরাধা দে।

স্বাস্থ্য দফতরের যুগ্ম অধিকর্তা পিয়ালী দাসের কথায়, ‘যুব সম্প্রদায়ই আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদের সুস্থ থাকাটা জরুরি। রোগকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, রোগীকে নয়।’ কলেজের টিচার-ইন-চার্জ অনুরাধা দে জানান, স্বাস্থ্য দফতর ও ন্যাকো ইন্ডিয়ার সহযোগিতাতেই ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে এই বার্তা এত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

আরও পড়ুন - Salt Lake Accident: কয়েক মাস ধরে নিখোঁজ ছেলে, খুঁজতে এসে বাসের ধাক্কায় মর্মান্তিক পরিণতি বৃদ্ধার

অনুষ্ঠানে উপস্থিত তারকারাও একযোগে সাধুবাদ জানান এই উদ্যোগকে। অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তী ও অলকানন্দা গুহরা কথা দিয়েছেন, আগামী দিনেও এমন ভালো কাজে কলেজের পাশেই থাকবেন তাঁরা। প্রথমবার এমন অনুষ্ঠানে এসে ভ্লগার সুকান্ত কুন্ডু বলেন, ‘ভীষণ ভালো উদ্যোগ। মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে।’ আরজে নীল আবেদন জানান, এইচআইভি নিয়ে অজ্ঞতা দূর করতে সঠিক তথ্য জেনে নেওয়ার জন্য।

অ্যাক্রোপলিস মলের তরফে শিব সাগর শ জানান, এমন একটি সামাজিক উদ্যোগে ভেনু পার্টনার হতে পেরে তাঁরা গর্বিত। নাচ-গান আর তারকা সমাবেশের জাঁকজমকে এদিনের অনুষ্ঠানটি পথচলতি মানুষ ও যুবসমাজের কাছে সচেতনতার বার্তা সফলভাবেই পৌঁছে দিল বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
HIV AIDS AwarenessAIDS PreventionHIV StigmaSocial Awareness CampaignRed Ribbon CampaignCharuchandra CollegeCharuchandra College NSSRed Ribbon Club KolkataAcropolis Mall KolkataKolkata Flash Mob
পরবর্তী
খবর

Partha Chattopadhyay: বড় খবর! জামিন বাতিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের? আবার ফিরতে হবে জেলের অন্ধকারে? আদালতের চরম হুঁশিয়ারি...

.

পরবর্তী খবর

Smriti Mandhana's Wedding: স্থগিত স্মৃতির বিয়ে, পলাশের বিরুদ্ধে 'প্রতারণার' অ...