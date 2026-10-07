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জ্ঞানেশ বিরোধিতায় কলকাতায় একযোগে পথে কংগ্রেস-বাম-আপ, লোকভবনের সামনে তুলকালাম

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে এবার উত্তাল কলকাতা। কংগ্রেসের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার। পুলিসে সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের পুলিসের ধস্তাধস্তি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 07, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 05:41 PM IST
জ্ঞানেশ বিরোধিতায় কলকাতায় একযোগে পথে কংগ্রেস-বাম-আপ, লোকভবনের সামনে তুলকালাম
Image Credit: জ্ঞানেশ বিরোধিতায় কলকাতায় একযোগে পথে কংগ্রেস-বাম-আপ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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