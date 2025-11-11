CM Mamata Banerjee: জাপানের বিখ্যাত ইয়োকোহামা বিশ্ববিদ্যালয় এবার সাম্মানিক ডিলিট দেবে মুখ্যমন্ত্রীকে, এই নিয়ে চতুর্থ ডক্টরেট...

CM Mamata Banerjee: জাপানের বিখ্যাত ইয়োকোহামা বিশ্ববিদ্যালয় এবার সাম্মানিক ডিলিট দেবে মুখ্যমন্ত্রীকে, এই নিয়ে চতুর্থ ডক্টরেট...
Mamata Banerjee receiing De-lit: উল্লেখ্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৮ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ‘ডি লিট’ উপাধিতে (D.Litt) সম্মানিত করেছিলেন। তৎকালীন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী তাঁর হাতে সেই সম্মান তুলে দিয়েছিলেন। সেই সম্মান প্রদান নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলাও হয়।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: মুখ্যমন্ত্রীর মুকুটে নয়া পালক। আন্তর্জাতিক সম্মান পেতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee)। জাপানের একটি বিশ্ববিদ্যালয় ( University of Japan) থেকে সাম্মানিক ‘ডি লিট’ প্রদান করা হবে মুখ্যমন্ত্রীকে। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা চলতি সপ্তাহেই আসছেন কলকাতায়। সূত্রের খবর, আলিপুরের এক প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হবে। এর আগে রাজ্যের দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে ‘ডি লিট’ দেওয়া হয়েছিল। এবার বিদেশ থেকে পুরস্কার প্রাপ্তি।
জাপানের ইউকোহামা বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of Japan) পক্ষ থেকে ‘ডি লিট’ উপাধি দেওয়া হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে। চলতি মাসের ১২ অথবা ১৩ তারিখ কলকাতার ধনধান্যে অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উপাধি দেওয়া হবে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মানিত করবেন ইউকোহামা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা। তাঁরা সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সম্মান তুলে দেবেন বলে জানা গিয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধিদল ইতিমধ্যেই কলকাতায় পৌঁছেছে।তবে এই প্রথম নয়, মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও অন্তত তিন জায়গা থেকে সাম্মানিক উপাধি পেয়েছেন। এই সম্মান পাওয়ার মধ্যে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্তির তালিকায় যুক্ত হবে চতুর্থ ডি'লিট উপাধি। জানা গিয়েছে, রাজ্যের প্রশাসনিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সংস্কৃতিচর্চায় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগের দিকে নজর রেখে জাপানি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই সম্মান প্রদান৷
উল্লেখ্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৮ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ‘ডি লিট’ উপাধিতে (D.Litt) সম্মানিত করেছিলেন। তৎকালীন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী তাঁর হাতে সেই সম্মান তুলে দিয়েছিলেন। সেই সম্মান প্রদান নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলাও হয়। আবার ২০২৩ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় মুখ্যমন্ত্রীকে ‘ডি লিট’ দেন। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের (CV Ananada Bose) হাত থেকে সেই সম্মান নেন মুখ্যমন্ত্রী। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এবার তৃতীয় ডি লিট পেতে চলেছেন মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়। এছাড়াও ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি থেকেও মুখ্যমন্ত্রীকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। এবার আন্তর্জাতিক সম্মান পেতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে সৃজনশীলতা ও সাহিত্যচর্চায় অবদান রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একাধিক কবিতা ও গদ্য রচনার বই ৷ এছাড়াও গান লেখা, তাতে সুর দেওয়া, ছবি আঁকার প্রতি তাঁর অনুরাগ লক্ষ্য করা গিয়েছে ৷
রাজ্যের শাসকদলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, 'এই সম্মান কেবল ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বাংলার গৌরবও। আন্তর্জাতিক মহলে বাংলার নেতৃত্ব ও উন্নয়নের ধারাকে তুলে ধরছে এই স্বীকৃতি।' তাঁর কথায়, জাপানের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডি'লিট সম্মান প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়ায়, আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও উজ্জ্বল হবে বাংলার নাম। চলতি সপ্তাহেই এই সম্মান প্রদানের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।
আরও পড়ুন: SIR in Bengal: বড় খবর! বাংলায় কি বন্ধ হতে চলেছে SIR? তৃণমূলের মামলায় সুপ্রিম কোর্টে চলছে শুনানি...
আরও পড়ুন: Delhi Red Fort Blast: সন্ধ্যে ৬টা ৫২ মিনিটে লাল সিগন্যালে এসে দাঁড়াল সালমানের গাড়ি! তারপর? চমকে দেওয়া তথ্য দিল্লি বিস্ফোরণে...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)