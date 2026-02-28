English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mamata Banerjee unveils 'Pink Booth and 'Shining': বেশি রাতেও মেয়েরা বাড়ি ফিরবে নিশ্চিন্তে, সৌজন্যে কলকাতা পুলিসের পিংক বুথ আর শাইনিং...

Mamata Banerjee unveils 'Pink Booth and 'Shining': শহরে মহিলাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে এবার নয়া উদ্যোগ কলকাতা পুলিসের। বেশি রাত করে অফিস থেকে ফেরত মহিলাদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে 'পিংক বুথ'(Pink Booth) আর 'শাইনিং'(Shining)। শহরের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে তৈরি করা হয়েছে এই পিঙ্ক বুথগুলি। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Feb 28, 2026, 05:49 PM IST
বিক্রম দাস: শহরে মহিলাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে এবার নতুন উদ্যোগ কলকাতা পুলিসের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শনিবার মহিলাদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে 'পিংক বুথ'(Pink Booth) আর 'শাইনিং'(Shining)- দুটি উদ্যোগ প্রকাশ করেন। শনিবার সন্ধে থেকেই চালু হয়ে যাবে এই দুটি পরিষেবা। এটি প্রত্যেক মহিলাদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উদ্যোগ। প্রধানত বেশি রাত করে অফিস থেকে ফেরত মহিলাদের জন্য এটি বিশেষভাবে সুবিধাজনক। 

'পিংক বুথ' পরিচালিত হবে মহিলা পুলিসদের দ্বারা। অফিস ফেরত মহিলাদের যেখানে বেশি যাতায়াত সেই সব জায়গায় এই পিংক বুথগুলি সন্ধ্যা ৭টা থেকে ১১টা পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মহিলাদের সহায়তা প্রদান করবে। 'শাইনিং' হল একটি সম্পূর্ণ মহিলা মোবাইল টহল দল, যারা রাত ৮টা থেকে ২টো পর্যন্ত ইএম বাইপাস ও অন্যান্য প্রধান মোড়ে পর্যবেক্ষণ করবে। শহরের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট- শ্যামবাজার, কাঁকুরগাছি, উল্টোডাঙ্গা হুডকো মোর, বেহালা ও গরিয়াহাটে পিঙ্ক বুথ করা হয়েছে। 

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় এই উদ্যোগ ঘোষণা করেন। তিনি বলেছেন, 'প্রথমত, শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মহিলাদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে আজ থেকেই এই পরিষেবা চালু হয়ে যাবে। এটি সন্ধে থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলবে। আমার শহরের বোনেরা সরাসরি কলকাতা মহিলা পুলিসদের কাছ থেকে এই পরিষেবার সুযোগ-সুবিধা নিতে পারবে।'

আরও পড়ুন: Final Voter List: মমতার ভবানীপুরেই ৪৭,০৯৪! নাম বাদের 'প্রতিযোগিতা'য় সর্বাধিক ৪,০৭,০০০ নাম বাদ কলকাতার...

আরও পড়ুন: Kolkata Earthquake: সেফ নয় কলকাতা! দুলছে চারদিক, তীব্র কাঁপুনি! ভূমিকম্পের মধ্যে মাথা বাঁচাবেন কী করে? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা...

তাছাড়াও তিনি এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, 'আজ থেকেই শাইনিং- মহিলা মোবাইল টহল দল রাত ৮টা থেকে ২টো পর্যন্ত তারা মহিলাদের সহায়তায় থাকবে। ইএম বাইপাস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে তারা বেশি রাত করে অফিস থেকে ফেরত মহিলাদের জন্যে পর্যবেক্ষণে থাকবে।' 

তাছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নাম্বার যেমন- পুলিস স্টেশন, হাসপাতাল, বাসরুট ও মেট্রো স্টেশনের নাম্বার প্রদর্শিত করা থাকবে। এই উদ্যোগের উদ্বোধন করতে এসে, নগরপাল সুপ্রতিম সরকার জানিয়েছেন, পরবর্তী ক্ষেত্রে এই সংখ্যা বাড়ানো হবে। 

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
cm mamata banerjeeKolkata police.Zee 24 Ghanta
