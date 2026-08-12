নেতাজিকে অসম্মান! 'ডিলিট করলেও ছাড় পাবে না, গ্রেফতার করুন', পুলিসকে কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'অবিলম্বে ক্ষমা চেয়ে পোস্ট করুন, ডিলিট করলেও ব্যবস্থা নেবে পুলিস'। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের অসম্মানে কড়া মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'যাঁরা দুঃসাহস দেখিয়েছেন, তা ভাল নয়, এটা ভাল ভাবে নিচ্ছি না। সাইবার সেলকে এব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি। নির্দিষ্ট ধারায় গ্রেফতারির নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে পুলিশকে'।
নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নেতাজীকে কেন্দ্র করে গুটিকতক মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার করছেন। সরকার ব্যবস্থা নিক,উত্তরবঙ্গের বিধায়ক ও মন্ত্রীরা এই দাবী জানিয়েছেন। আইন সবার জন্য সমান। কাউকে আলাদা করে দেখা হবে না। সে মন্ত্রী হোক,সাংসদ হোক,বিধায়ক হোক যে দলের হোক আইন সমান'। স্পষ্ট কথা, 'আমি আলাদা করে কারও নাম বলব না আমি কাউকে হিরো করব না। যিনি স্বাধীনতা পাইয়ে দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে যাঁরা আপত্তিজনক শব্দ প্রয়োগ করবে, এটা আমরা হতে দেব না। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে থেকে এসব চলবে না। প্রয়োজনে গ্রেফতার করা হবে'। জানান, 'বিধায়ক সেবা কেন্দ্রের নাম নেতাজিকে উৎসর্গ করেছি। সব স্কুলে নেতাজির ছবি বাধ্যতামূলক। সব দফতরে বাধ্যতামূলক। পরিবারের থেকে একটা ছবি আমরা অনুমোদন নিচ্ছি। খুব দ্রুত পৌঁছে যাবে'।
গত কয়েকদিন ধরে নেতাজি নিয়ে বিজেপির রাজ্যসভায় সাংসদ অনন্ত মহারাজের মন্তব্যে বিতর্কে ঝড় উঠেছে। বস্তুত, নেতাজিকে অপমানের অভিযোগে শ্যামবাজারে দেশনায়কের মূর্তি মালা দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্প্রতি এক জনসভায় অনন্ত মহারাজ বলেন, 'কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভারত এবং সমগ্র বিশ্বকে মুক্ত করেছিলেন। সেই সময় যদি আমাদের মহারাজাকে সম্রাট করা হত, তাহলে ভারত ও পাকিস্তান বিভক্ত হতো না। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের অস্তিত্বই থাকত না'। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রসঙ্গ তুলে বিজেপির তাঁক আরও বক্তব্য, 'নেতাজির বাবার কি কোনও ক্ষমতা ছিল? নাকি তিনি নিজেই আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করছিলেন? তারা সবাই আসলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সৈন্য ছিল। জার্মানরা সেই ব্রিটিশ সৈন্যদের বন্দি করে এবং পরে তাদের নেতাজির হাতে তুলে দেয়। নেতাজি সেই সুযোগের চরম অপব্যবহার করেছিলেন'।
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