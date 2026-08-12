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নেতাজিকে অসম্মান! 'ডিলিট করলেও ছাড় পাবে না, গ্রেফতার করুন', পুলিসকে কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari: 'নেতাজীকে কেন্দ্র করে গুটিকতক মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার করছেন। আইন সবার জন্য সমান। কাউকে আলাদা করে দেখা হবে না। সে মন্ত্রী হোক,সাংসদ হোক,বিধায়ক হোক যে দলের হোক আইন সমান'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 12, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:26 PM IST
নেতাজিকে অসম্মান! 'ডিলিট করলেও ছাড় পাবে না, গ্রেফতার করুন', পুলিসকে কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: নেতাজির অসম্মানে কড়া মুখ্যমন্ত্রী!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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