Kolkata Book Fair 2026: মেসির পালে লাগল হাওয়া, এবার বইমেলার থিম আর্জেন্টিনা...

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 4, 2025, 07:56 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শারদ উৎসবের পরে এই রাজ্যের সবচেয়ে বড় উৎসব, শুরু হতে চলেছে কলকাতা বইমেলা (Kolkata Book Fair)। ৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন হতে চলেছে ২২ জানুয়ারি, এবং মেলা চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সল্টলেকের বইমেলা প্রাঙ্গণে । মেলার উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দোপাধ্যায়। সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দেশ ও বিদেশের বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রের গুণিজন। 

বইমেলার আয়োজকদের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে সার্বিক সহযোগিতা ও প্রাঙ্গণের উন্নয়ন করার জন্য নগরোন্নয়ন দপ্তর, কে এম ডি এ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, বিধাননগর পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, বিধাননগর পৌরসংস্থা সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যান্য দপ্তরকে। 

২০২৫ - এর বইমেলায় এসেছিলেন ২৭ লক্ষ বইপ্রেমী মানুষ এবং বই বিক্রির পরিমাণ প্রায় ২৩ কোটি টাকা ছিল। এই অভাবনীয় সাফল্যের কারণে যেমন আনন্দিত বইমেলার আয়োজকরা, তেমন চিন্তিতও। তাই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এ বছরের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে প্রাঙ্গণের জায়গা কম থাকার কারণে নতুন স্টলের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। 

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় এই বছরের ফোকাল থিম কান্ট্রি হিসেবে অংশগ্রহণ করছে আর্জেন্টিনা – যে দেশের সঙ্গে ভারত তথা বাংলার অতি নিকট সম্পর্ক। আয়োজকদের বিশ্বাস, এই অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুদেশের মধ্যে পারষ্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।

আগামী ২০২৬ বইমেলায় অংশগ্রহণ করতে চলেছেন গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মানি, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, স্পেন, পেরু, কলম্বিয়া, জাপান, থাইল্যান্ড এবং লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশ। এছাড়া থাকছে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের প্রকাশনাও, যেমন দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, তামিলনাডু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বিহার, অসম, ঝাড়খন্ড, কর্ণাটক, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা... ইত্যাদি। প্রত্যেক বছরের মতন এ বছরও থাকবে লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়ন, চিলড্রেনস প্যাভিলিয়ন ও অন্যান্য আকর্ষণও। 

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার অন্যতম আকর্ষণীয় অংশ কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল (KLF), যা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২৪ এবং ২৫ শে জানুয়ারি।

আগামী ২০২৭ আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন। এই উপলক্ষে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৬ অবধি ময়দানে আয়োজিত বইমেলার দুর্লভ সব ছবি নিয়ে একটি প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী হবে। সেরা দশটি ছবিকে যথাযোগ্য মূল্যে দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে এবং আগামী বছর অর্থাত্‍ ২০২৭-এ ছবিগুলি বইমেলার স্মরণিকায় প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন বইমেলার কর্তৃপক্ষ। ই-মেলে ছবি পাঠানোর শেষ দিন ১০ ডিসেম্বর ২০২৫। 

