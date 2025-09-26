Durga Puja 2025: মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধন, বাগুইআটি রেলপুকুর ইউনাইটেড ক্লাবের পুজোয় এবার 'শব্দ'র খোঁজ

Durga Puja 2025: মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধন, বাগুইআটি রেলপুকুর ইউনাইটেড ক্লাবের পুজোয় এবার 'শব্দ'র খোঁজ
Kolkata Durga Puja 2025: বাগুইআটি রেলপুকুর ইউনাইটেড ক্লাবের এবারের দুর্গাপুজোর থিম 'শব্দ'। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ভার্চুয়ালি উদ্বোধন হওয়া এই মণ্ডপটি নগরায়ণের ফলে হারিয়ে যাওয়া প্রকৃতির সুরকে তুলে ধরেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শহর কলকাতার দুর্গাপুজোর থিমে এবার নতুন বার্তা। বাগুইআটি রেলপুকুর ইউনাইটেড ক্লাবের ৭২তম দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বছর তাদের থিমের নাম 'শব্দ', যা প্রকৃতি ও পরিবেশের এক গভীর ভাবনাকে তুলে ধরেছে।
পুজোর মণ্ডপে পা রাখলেই দর্শকরা যেন এক অন্য জগতে প্রবেশ করবেন। এই থিমের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, কীভাবে নগরায়ণের ফলে প্রকৃতি থেকে পাখির ডাক, পাতার মর্মরধ্বনি এবং জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে যাচ্ছে। এই নীরবতা যেন মানুষের মনে এক প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দেয়।
মণ্ডপের মূল আকর্ষণ হলো একটি ২০ ফুট উঁচু পাখির প্রতিরূপ, যা প্রকৃতির বিশালতা এবং পাখির সংখ্যা কমে যাওয়ার নীরব আর্তনাদকে ফুটিয়ে তুলছে। দর্শকদের এই নীরব বার্তা আরও ভালোভাবে বোঝানোর জন্য মণ্ডপে থাকছে বিশেষ শব্দ বিন্যাস এবং শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় ও কৌশিক বিশ্বাসের পরিচালনায় মাইম পারফরম্যান্স।
ক্লাবের কমিটির সদস্য গৌরব বিশ্বাস বলেন, "আমাদের থিম 'শব্দ' কেবল একটি শৈল্পিক ভাবনা নয়, এটি এক নীরব প্রতিবাদ। আমরা চাই, এই মণ্ডপের মাধ্যমে মানুষ পরিবেশ সচেতন হোক এবং প্রকৃতির এই শব্দগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য উদ্যোগী হোক।"
এই থিমের পিছনে রয়েছে একদল দক্ষ শিল্পীর ভাবনা। সোমনাথ তামলি এই থিমের পরিকল্পনা ও নকশা করেছেন। প্রতিমা শিল্পী দেবপ্রসাদ হাজরা তৈরি করেছেন মা দুর্গার মূর্তি। আলোকসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন দীপঙ্কর দে, আর মণ্ডপ নির্মাণের নেতৃত্ব দিয়েছেন বাপি দাস।এছাড়াও, সিনেমাটোগ্রাফি ও এডিটিংয়ের দাইতে রয়েছে সমীরণ জানা আর পৌলমী বসু রয়েছে গবেষণার দায়িত্বে তারসঙ্গে ফারুক শেখ রয়েছেন ডিজাইন এর দায়িত্বে এবং দেবায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছে সঙ্গীত এর দায়িত্বে।এই কাজে তাঁদের সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।
মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধনের পর বাগুইআটি রেলপুকুর ইউনাইটেড ক্লাবের 'শব্দ' থিমটি শুধু একটি উৎসবের অঙ্গ নয়, এটি আমাদের চারপাশের নীরবতাকে রক্ষার এক শক্তিশালী বার্তা।
