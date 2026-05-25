/Child Death: হাড়হিম হেস্টিংস: ঘুম ভাঙতেই আকাশ থেকে নামল যমদূত, রাস্তার লাইটপোস্টে থেঁতলে গেল গুড়িয়ার মাথা

Kolkata News: আচমকাই বাতিস্তম্ভের ওপরের মরচে ধরা অংশ থেকে একটি ভারী লাইটের ফিক্সচার সোজা এসে পড়ে তার মাথায়। চোখের নিমেষে রক্তে ভেসে যায় চারপাশ।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: সোমবার সকালেই মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী থাকল শহর কলকাতা। খেলার সময় মরচে ধরা বাতিস্তম্ভের ভারী আলো মাথায় ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল ৬ বছরের শিশু গুড়িয়া খাতুনের। হেস্টিংস থানা এলাকায় ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। রাস্তাতেই খেলছিল বাচ্চাটি আচমকাই ওপর থেকে হাই-মাস্ট বাতিস্তম্ভেরভারী আলো খুলে মাথায় পড়ে মৃত্যু হয় একরত্তির। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, সকাল ৭টা নাগাদ বাতিস্তম্ভের নীচে খেলা করছিল নাবালিকা। বাতিস্তম্ভের লাইট ভেঙে পড়ে মাথায় গুরুতর চোট পায় সে।
আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। নাবালিকার পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, বাতিস্তম্ভের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। এখনও একটি লাইট বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে। যে লাইটটি ভেঙে পড়ে সেটা লাগানোর জন্য ৩টে নাট থাকলেও, মাত্র একটি নাটবল্টু দিয়ে লাইটটি লাগানো ছিল বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা।
এদিন আচমকাই বাতিস্তম্ভের ওপরের মরচে ধরা অংশ থেকে একটি ভারী লাইটের ফিক্সচার সোজা এসে পড়ে তার মাথায়। আঘাত এতটাই জোরালো ছিল যে শিশুটি মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। চোখের নিমেষে রক্তে ভেসে যায় চারপাশ। পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা চিৎকার শুনে ছুটে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় গুড়িয়াকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যান।
কী কারণে এই আলোটি খুলে পড়ল, তা খতিয়ে দেখতে হেস্টিংস থানার পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া শেষ হলে শিশুটির দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে পুলিস সূত্রে জানানো হয়েছে। ঘটনাস্থল গার্ডরেল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে।
