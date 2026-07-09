/চিংড়িঘাটা উড়ালপুলে মেট্রোর কাজে মেগা ব্লক! কোন কোন দিন বন্ধ থাকবে রাস্তা? কবেই বা শেষ হবে কাজ?

অয়ন ঘোষাল: নিউ গড়িয়া–বিমানবন্দর মেট্রো করিডরের গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কলকাতার চিংড়িঘাটা উড়ালপুলে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের নতুন সময়সূচি জানা গেল। এর আগে ৩ জুলাই রাত ৮টা থেকে ৬ জুলাই সকাল ৮টা পর্যন্ত উড়ালপুল বন্ধ রাখার কথা ছিল। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। এর ফলে তৈরি হয়েছিল নানা প্রশ্ন ও কৌতূহল। অবশেষে নির্মাণ সংস্থা রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (RVNL) সূত্রে বিস্তারিত জানা গিয়েছে। জুলাই মাসের শেষ শুক্র-শনি-রবিবার যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত থাকবে। একইভাবে আগস্ট মাসের প্রথম শুক্র-শনি-রবিবারও যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এই দিনগুলিতে রাত ৮টা থেকে পরবর্তী সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত উড়ালপুল ও সংলগ্ন এলাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ বা সীমিত থাকবে। এই সময়ের মধ্যেই বকেয়া কাজ শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
মূল কাজ শুরু হওয়ার আগেই কিছু প্রাথমিক কাজ সেরে ফেলতে চাইছে নির্মাণকারী সংস্থা। তাই মূল উড়ালপুল বন্ধ করার আগেই প্রস্তুতিমূলক কাজ চলছে। এখন পর্যন্ত মেট্রো করিডোরের যে অংশটুকু তৈরি হয়েছে, তার দুই পাশে রেলিং বসানোর কাজ দ্রুত শেষ করা হবে।
নিউ গড়িয়া–বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্পের আওতায় এই নির্মাণকাজ চলছে। বিশ্ববাংলা সরণিতে সুকান্তনগর সংলগ্ন এলাকায় পিলার ৩২৬ থেকে পিলার ৩২৭-এর মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ অত্যন্ত জরুরি। সেই কারণেই উড়ালপুল বন্ধ রাখার মূল পরিকল্পনাটি করা হয়। কিন্তু তা হঠাৎ স্থগিত করায় জনমনে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। অবশেষে নতুন দিনক্ষণ চূড়ান্ত হওয়ায় সেই অনিশ্চয়তা দূর হল। ট্রাফিক সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা দিয়ে পুলিসের তরফ থেকেও খুব শীঘ্রই অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।
উল্লেখ্য, বিনা টিকিটে ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। আড়াইশো নয়, এবার জরিমানা দিতে হবে পাঁচশো টাকা! কলকাতা মেট্রোতেও চালু হচ্ছে জন বিশ্বাস আইন, ২০২৬। নয়া আইনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। স্টেশনে স্টেশন বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। মেট্রো পথে জুড়ছে শহর। কলকাতায় এখন মেট্রো চলছে গঙ্গার নীচে দিয়েও! ভিড় আরও বেড়েছে পাতালপথে। কম ভাড়ার টিকিটে বেশি দূরত্বে যাতায়াত করতে গিয়ে ধরা পড়েন অনেকেই। আবার অনেক সময় এক্সিট গেট দিয়ে এক যাত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে যান আরও একজন। তাঁদের বিনা টিকিটের যাত্রী হিসেবেই গণ্য হবেন। সেক্ষেত্রেও জরিমানা পাঁচশো টাকাই।
মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, মেট্রোর কোচ, কামরা বা ভূগর্ভস্থ স্টেশনে ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ধূমপান করলে ২,০০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। এমনকী, টিকিট বা পাস বাজেয়াপ্তও করা হতে পারে। জরিমানা না দিতে অস্বীকার করলে আদালতে পেশ করা পাঁচ হাজার আদায় করা হবে। ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়াই শুধু নয়, মত্ত অবস্থায় অন্য যাত্রীদের বিরক্ত করলে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত কারাদণ্ড, দুই-ই হতে পারে।
মেট্রো চত্বরে অশালীন ভাষা ব্যবহার, অশোভন আচরণ বা যাত্রীদের অসুবিধা সৃষ্টি করলে ২৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও টিকিট বাতিল করা হতে পারে। তবে শুধু যাত্রীরাই নয়, কর্মীদের জন্যও রয়েছে আইন। জানানো হয়েছে, দায়িত্ব পালনকালে কোনও মেট্রো কর্মী মদ্যপ অবস্থায় ধরা পড়লে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা বা উভয় শাস্তির বিধান রয়েছে। মেট্রো সূত্রে খবর, অনুমতি ছাড়া মেট্রো ট্র্যাক বা নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করলে ৫০০ টাকা জরিমানা হবে। জরিমানা দিতে অস্বীকার করলে তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড, ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় শাস্তি হতে পারে।
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