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চিংড়িঘাটা উড়ালপুলে মেট্রোর কাজে মেগা ব্লক! কোন কোন দিন বন্ধ থাকবে রাস্তা? কবেই বা শেষ হবে কাজ?

Kolkata Metro: কলকাতার চিংড়িঘাটা উড়ালপুলে ৩ জুলাই রাত ৮টা থেকে ৬ জুলাই সকাল ৮টা পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত করার পরেই উঠছিল প্রশ্ন। অবশেষে নির্মাণ সংস্থা RVNL সূত্রে জানা গেল জুলাই মাসের শেষ শুক্র শনি রবি এবং অগাস্ট মাসের প্রথম শুক্র শনি রবি রাত ৮ টা থেকে সোমবার সকাল ৮ টা পর্যন্ত উড়ালপুল এবং সংলগ্ন এলাকায় কিছু রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ বা যান বন্ধ রেখে বাকি কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলা হবে। তার আগে এখনও পর্যন্ত যেটুকু মেট্রো করিডোর তৈরি হয়েছে তার দুইপাশে রেলিং দিয়ে কাজ শেষ করা হবে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 09, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:20 AM IST
চিংড়িঘাটা উড়ালপুলে মেট্রোর কাজে মেগা ব্লক! কোন কোন দিন বন্ধ থাকবে রাস্তা? কবেই বা শেষ হবে কাজ?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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