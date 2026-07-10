চিংড়িঘাটা উড়ালপুল নিয়ে কলকাতা পুলিসের বড় নির্দেশিকা! শুক্রবারই বন্ধ হচ্ছে এই ফ্লাইওভার; ক'দিন বন্ধ? কবে খুলবে?

অয়ন ঘোষাল: কলকাতা পুলিসের ট্রাফিক বিভাগের জারি করা নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, আজ, শুক্রবার ১০ জুলাই রাত ৮টা থেকে আগামী ১৩ জুলাই সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত চিংড়িঘাটা উড়ালপুল দিয়ে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। জানা গিয়েছে, মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের সেগমেন্ট লঞ্চিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য, চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই কবি সুভাষ থেকে নিউটাউন পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা সাধারণ যাত্রীদের জন্য চালু করে দেওয়া।
কবি সুভাষ থেকে নিউটাউন পর্যন্ত মেট্রো
চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই কবি সুভাষ থেকে নিউটাউন পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা সাধারণ যাত্রীদের জন্য চালু করে দেওয়ার এই লক্ষ্যে পৌঁছতেই বর্তমানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই করিডরের বিভিন্ন অংশে দ্রুতগতিতে নির্মাণ কাজ চালানো হচ্ছে মেট্রো রেলের তরফে। উড়ালপুল বন্ধ থাকাকালীন সাধারণ মানুষের যাতে যাতায়াতে কোনো সমস্যা না হয়, তার জন্য বিকল্প রাস্তার কথাও পুলিসের নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, যে সমস্ত উত্তরমুখী যানবাহন চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার হয়ে সল্টলেকের দিকে যাতায়াত করে, বন্ধ থাকার দিনগুলিতে তাদের বেলেঘাটা মেন রোড এবং বাইপাস ক্রসিং থেকে ব্রডওয়ে হয়ে সল্টলেকের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।
সেগমেন্ট লঞ্চিং
কলকাতা পুলিসের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের উদ্যোগে অরেঞ্জ লাইনের নির্মাণ প্রকল্পের অংশ হিসেবে বিশ্ব বাংলা সরণির সুকান্ত নগর সংলগ্ন PP326 থেকে PP327 স্প্যানের মধ্যে সেগমেন্ট লঞ্চিংয়ের কাজ করা হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণকাজের জন্যই চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভারের ওই অংশে যান চলাচলে সাময়িক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে । নগরপাল অজয় নন্দ মোটরযান আইন, কলকাতা পুলিস আইন এবং পশ্চিমবঙ্গ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ আইনের বিভিন্ন ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই নির্দেশিকা জারি করেছেন ।
জুনের শেষেও
প্রসঙ্গত, এর আগেও চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার বন্ধ করা হয়েছিল। ২৬ জুন রাত ৮টা থেকে সোমবার ২৯ জুন তারিখ সকাল ৮টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল তা। সুকান্ত নগরের কাছে বিশ্ব বাংলা সরণিতে পিলার ৩২৬ থেকে পিলার ৩২৭ স্প্যানের কাজের জন্যই ০৩ জুলাই রাত ৮টা থেকে ০৬ জুলাই সকাল ৮টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল চিংড়িঘাটা উড়ালপুল।
মেট্রোর কাজ
চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার বন্ধ থাকা সংক্রান্ত এই জরুরি নির্দেশিকা জারি করেছিল কলকাতা পুলিস। কলকাতা মেট্রোর কাজের জন্য জুন ও জুলাই মাসের নির্দিষ্ট কিছু দিনে সম্পূর্ণ বন্ধ থাকতে চলেছে চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার, তখনই তা জানানো হয়েছিল। চিংড়িঘাটা মোড়ে রাস্তার এপার থেকে ওপার মেট্রো করিডর নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে মে মাসে। সেই কাজ তরতর করে এগিয়ে গেছে সুকান্তনগরের দিকে। এবার গৌরকিশোর ঘোষ মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে মেট্রো করিডরের যোগাযোগ স্থাপন হবে।
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