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চিংড়িঘাটা উড়ালপুল নিয়ে কলকাতা পুলিসের বড় নির্দেশিকা! শুক্রবারই বন্ধ হচ্ছে এই ফ্লাইওভার; ক'দিন বন্ধ? কবে খুলবে?

Chingrighata Flyover Shut: ডিসেম্বরের মধ্যেই কবি সুভাষ থেকে নিউটাউন পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা সাধারণ যাত্রীদের জন্য চালু করে দেওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছতেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই করিডরের বিভিন্ন অংশে দ্রুতগতিতে নির্মাণকাজ চালানো হচ্ছে মেট্রো রেলের তরফে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 10, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:35 AM IST
চিংড়িঘাটা উড়ালপুল নিয়ে কলকাতা পুলিসের বড় নির্দেশিকা! শুক্রবারই বন্ধ হচ্ছে এই ফ্লাইওভার; ক'দিন বন্ধ? কবে খুলবে?
Image Credit: মেট্রোর বড় উপহার পেতে চলেছেন শহরবাসী? (ফাইল ছবি)Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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