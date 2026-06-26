/১২০ ঘণ্টা বন্ধ চিংড়িঘাটা উড়ালপুল! জুন-জুলাইতে কবে-কবে বন্ধ থাকবে এই ফ্লাইওভার? কেন বন্ধ? কোন রুটে ছুটবে গাড়ি?

অয়ন ঘোষাল: চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার আজ শুক্রবার ২৬ জুন রাত ৮টা থেকে সোমবার ২৯ জুন তারিখ সকাল ৮টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। আবার সুকান্ত নগরের কাছে বিশ্ব বাংলা সরণিতে পিলার ৩২৬ থেকে পিলার ৩২৭ স্প্যানের কাজের জন্য ০৩ জুলাই রাত ৮টা থেকে ০৬ জুলাই সকাল ৮টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। সপ্তাহের শেষে কি ইএম বাইপাস হয়ে সল্টলেক, নিউটাউন বা এয়ারপোর্টের দিকে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে?
মেট্রোর কাজ
সপ্তাহের শেষে কি ইএম বাইপাস হয়ে সল্টলেক, নিউটাউন বা এয়ারপোর্টের দিকে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে?-- হ্যাঁ, এই প্রশ্ন উঠছে। ফ্লাইওভার বন্ধ থাকা সংক্রান্ত জরুরি নির্দেশিকা জারি করেছে কলকাতা পুলিস। কলকাতা মেট্রোর কাজের জন্য জুন ও জুলাই মাসের নির্দিষ্ট কিছু দিনে সম্পূর্ণ বন্ধ থাকতে চলেছে চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার। চিংড়ি ঘাটা মোড়ে রাস্তার এপার থেকে ওপার মেট্রো করিডোর নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে মে মাসে। সেই কাজ তরতর করে এগিয়ে গেছে সুকান্তনগরের দিকে। এবার গৌরকিশোর ঘোষ মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে মেট্রো করিডোরের যোগাযোগ স্থাপন হবে।
অরেঞ্জ লাইনের কাজের জন্য
কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের কাজের জন্য এই ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড বা আরভিএনএল এর তত্ত্বাবধানে সুকান্ত নগরের কাছে বিশ্ব বাংলা সরণির ওপর মেট্রো পিলারের P325-PP326 এবং PP326-PP327 সেগমেন্ট লঞ্চিং বা ভারী গার্ডার রাস্তার ওপর দিয়ে বসানোর কাজ চলবে।
সাবধানতা
এই কাজের সময় যাতে কোনওরকম দুর্ঘটনা না ঘটে, সেজন্যই চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভারে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতার পুলিস। সেক্ষেত্রে সেক্টর ফাইভগামী গাড়িগুলি ওই নির্দিষ্ট সময়ে চিংড়িঘাটা মোড় থেকে সামান্য এগিয়ে জলবায়ুবিহার থেকে ইউটার্ন নেবে।
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