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১২০ ঘণ্টা বন্ধ চিংড়িঘাটা উড়ালপুল! জুন-জুলাইতে কবে-কবে বন্ধ থাকবে এই ফ্লাইওভার? কেন বন্ধ? কোন রুটে ছুটবে গাড়ি?

Chingrighata Flyover Shut: সপ্তাহের শেষে কি ইএম বাইপাস হয়ে সল্টলেক, নিউটাউন বা এয়ারপোর্টের দিকে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে? সেক্ষেত্রে জরুরি নির্দেশিকা জারি করেছে কলকাতা পুলিশ। কলকাতা মেট্রোর কাজের জন্য জুন ও জুলাই মাসের নির্দিষ্ট কিছু দিনে সম্পূর্ণ বন্ধ থাকতে চলেছে চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার।

Written BySoumitra SenEdited By:Soumitra Sen
Published: Jun 26, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:51 AM IST
১২০ ঘণ্টা বন্ধ চিংড়িঘাটা উড়ালপুল! জুন-জুলাইতে কবে-কবে বন্ধ থাকবে এই ফ্লাইওভার? কেন বন্ধ? কোন রুটে ছুটবে গাড়ি?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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