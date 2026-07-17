/আড়াই বছর আটকে থাকা কাজ আড়াই মাসেই শেষ? অরেঞ্জ লাইনে মেট্রোর কাজে অবিশ্বাস্য অগ্রগতি

অয়ন ঘোষাল: ম্য়াজিক? তা নয়তো কী? কোনো রাস্তা বন্ধ না রেখে শুধুমাত্র চিংড়িঘাটা মোড় থেকে সুকান্তনগরের দিকে যাওয়ার রাস্তার সামান্য একটা অংশ ব্লক করে শুরু হল চিংড়িঘাটা মেট্রো সংযোগের তৃতীয় এবং শেষ পর্বের কাজ। আজ, শুক্রবার ভোর ৫ টা থেকে শুরু হওয়া কাজ শেষ হবে রবিবার মধ্যরাতের মধ্যে। এই পর্বে ৩২৭ থেকে ৩২৮ এবং ৩২৮ থেকে ৩২৯ নম্বর পিলারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হবে।
অরেঞ্জ লাইনে অগ্রগতি
এই পর্বে এই যে, ৩২৭ থেকে ৩২৮ এবং ৩২৮ থেকে ৩২৯ নম্বর পিলারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হবে, এর ফলে পরবর্তী মেট্রো স্টেশন গৌরকিশোর ঘোষ পর্যন্ত গোটা পথের এলিভেটেড করিডর বসানোর কাজ শেষ হয়ে যাবে। এই কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরেঞ্জ লাইনের নিউ গড়িয়া অর্থাৎ, কবি সুভাষ থেকে সেক্টর ফাইভ অর্থাৎ, আইটি সেন্টার স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো পথ সম্পূর্ণ হওয়ার প্রথম ধাপ শেষ হবে।
আড়াই বছর আটকে, আড়াই মাসে 'ডান'
আড়াই বছর কাজ আটকে থাকার পরে আড়াই মাসের মধ্যে প্রাথমিক সম্পূর্ণ মেট্রো পথ তৈরি হয়ে যাওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। এরপর বাকি থাকবে বেলেঘাটা মেট্রো স্টেশন থেকে গৌরকিশোর ঘোষ স্টেশন পর্যন্ত লাইন পাতা এবং সিগন্যাল ব্যবস্থা সংযোগের কাজ। পরবর্তী দুটি স্টেশন অর্থাৎ, নলবন এবং আইটি সেন্টার পর্যন্ত এলিভেটেড করিডরে আগেই লাইন পাতার কাজ শুরু হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে ২০২৬ সালের বড়দিনের মধ্যেই নিউ গড়িয়া থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইন মেট্রো যাত্রী পরিষেবা দিতে শুরু করবে।
কবি সুভাষ থেকে নিউটাউন
চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই কবি সুভাষ থেকে নিউটাউন পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা সাধারণ যাত্রীদের জন্য চালু করে দেওয়ার এই লক্ষ্যে পৌঁছতেই বর্তমানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই করিডরের বিভিন্ন অংশে দ্রুতগতিতে নির্মাণ কাজ চালানো হচ্ছে মেট্রো রেলের তরফে-- আগেই জানা গিয়েছিল। উড়ালপুল বন্ধ থাকাকালীন সাধারণ মানুষের যাতে যাতায়াতে কোনো সমস্যা না হয়, তার জন্য বিকল্প রাস্তার কথা পুলিসের নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। নির্দেশিকা অনুযায়ী, যে সমস্ত উত্তরমুখী যানবাহন চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার হয়ে সল্টলেকের দিকে যাতায়াত করে বন্ধ থাকার দিনগুলিতে তাদের বেলেঘাটা মেন রোড এবং বাইপাস ক্রসিং থেকে ব্রডওয়ে হয়ে সল্টলেকের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।
সেগমেন্ট লঞ্চিং
প্রসঙ্গত, দুই পর্বে চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার বন্ধ করা হয়েছিল। জুনে ও জুলাইতে। কলকাতা পুলিসের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের উদ্যোগে অরেঞ্জ লাইনের নির্মাণ প্রকল্পের অংশ হিসেবে বিশ্ব বাংলা সরণির সুকান্ত নগর সংলগ্ন PP326 থেকে PP327 স্প্যানের মধ্যে সেগমেন্ট লঞ্চিংয়ের কাজ করা হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণকাজের জন্যই চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভারের ওই অংশে যান চলাচলে সাময়িক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে । নগরপাল অজয় নন্দ মোটরযান আইন, কলকাতা পুলিস আইন এবং পশ্চিমবঙ্গ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ আইনের বিভিন্ন ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই নির্দেশিকা জারি করেছেন। চিংড়িঘাটা মোড়ে রাস্তার এপার থেকে ওপার মেট্রো করিডর নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছিল মে মাসে। সেই কাজ তরতর করে এগিয়ে গিয়েছে সুকান্তনগরের দিকে।
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