Kolkata Metro Rail: অবশেষে কাটল জট, জানা গেল চিংড়িঘাটায় মেট্রোর কাজ শুরুর দিনক্ষণ

Kolkata Metro Rail: অবশেষে কাটল জট, জানা গেল চিংড়িঘাটায় মেট্রোর কাজ শুরুর দিনক্ষণ
অয়ন ঘোষাল: অবশেষে জট কাটল চিংড়িঘাটার মেট্রোর। নভেম্বর থেকে শুরু হবে কাজ। মঙ্গলবারের বৈঠকে এমনটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে মেট্রো সূত্রের খবর। নভেম্বরে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সপ্তাহে শুক্র, শনি এবং রবিবার রাত ৯ টা থেকে রাস্তা বন্ধ করে কাজ হবে।
চিংড়িঘাটায় কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের অর্থাৎ বেলেঘাটা থেকে জয় হিন্দ পর্যন্ত লাইনের কাজ সম্পূর্ণ করা এবং এই সংক্রান্ত জটিলতা কাটাতে সব পক্ষকে বৈঠকে বসার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। বৈঠক হয় পার্কস্ট্রিটের মেট্রো ভবনে। গতকাল দুপুর আড়াইটায় বৈঠক হয়। বৈঠকে ছিল রাজ্য সরকার, পুলিশ, কেএমডিএ, মেট্রো রেল এবং নির্মাণকারী সংস্থা রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড প্রতিনিধিরা। আদালত আগেই জানিয়েছিল, জনগণের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সদর্থক বৈঠক করতে হবে।
চিংড়িঘাটা মোড়ের কাছে মাত্র ৩৬৬ মিটার অংশে মেট্রোর নির্মাণকাজ বাকি আছে। আরভিএনএল জানিয়েছে, মাত্র তিনটি স্তম্ভের কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে। তার জন্য সপ্তাহান্তে ৩ দিন সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত অন্তত ১২ ঘণ্টা করে কাজ করার সময় দিতে হবে। ওই সময়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রাজ্য এখনও এই কাজের অনুমতি দেয়নি। কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। তখনই আদালত সব পক্ষকে বৈঠকে বসার পরামর্শ দিয়েছিল। এরপরই জানিয়ে দেওয়া হয় বৈঠকের স্থান এবং দিনক্ষণ।
চিংড়িঘাটা মোড় শহরের ব্যস্ততম রাস্তাগুলির মধ্যে একটি। সন্ধ্যায় প্রচুর গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, চিংড়িঘাটা মোড়ের কাছে গৌরকিশোর ঘোষ স্টেশন চালু হলে যানবাহনের চাপ আরও বা়ড়বে। তা সামলাতে আন্ডারপাসের প্রয়োজন। মেট্রো কর্তৃপক্ষকেই তা তৈরি করে দিতে হবে। আন্ডারপাস তৈরি না করা পর্যন্ত মেট্রো লাইনের কাজে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না রাজ্যের তরফে। এই সংক্রান্ত জটিলতা কাটাতেই মঙ্গলবার বৈঠক হয়।
আগে আন্ডারপাস তৈরির কাজ হবে কি না, মেট্রোর কাজের জন্য চিংড়িঘাটার রাস্তায় দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে যান চলাচল বন্ধ রাখতে হলে বিকল্প কোন পথের ব্যবস্থা করা হবে, সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মঙ্গলবারের বৈঠকে নেওয়া হয়। এই বৈঠকের উপরেই চিংড়িঘাটা মেট্রোর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে ছিল। বৈঠক ইতিবাচক হওয়ায় সব মহলেই স্বস্তি।
