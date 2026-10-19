/চোরবাগান-কাণ্ডের পর তৎপর স্বাস্থ্য দফতর, বড় পুজো মণ্ডপে মোতায়েন চিকিৎসক দল

অয়ন শর্মা: চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে ১৯ জনের মৃত্যুর ঘটনার পর পুজোর ভিড় এবং জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে বাড়তি সতর্ক স্বাস্থ্য দফতর। দুর্গাপুজোর সময় বড় মণ্ডপগুলিতে দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়ে। সেই ভিড়ের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে যাতে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়, তার জন্য একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। কলকাতার পাঁচ বড় পুজো মণ্ডপে চিকিৎসক দল মোতায়েন এবং হাসপাতালের পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে স্বাস্থ্যকর্মীদের ছুটি বাতিলের সিদ্ধান্ত।
কলকাতার পাঁচ বড় পুজোয় চিকিৎসক দল
স্বাস্থ্য দফতরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কলকাতার পাঁচটি বড় পুজো মণ্ডপে চিকিৎসক দল মোতায়েন করা হবে। পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক দলকে এই দায়িত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে মণ্ডপে ভিড়ের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।
হাসপাতালের পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার উদ্যোগ
পুজোর সময়েও যাতে হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত না হয়, সেদিকেও বিশেষ নজর দিচ্ছে স্বাস্থ্য দফতর। জরুরি পরিস্থিতিতে রোগীদের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হাসপাতালের কর্মী ও আধিকারিকদের উপস্থিতি বজায় রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
স্বাস্থ্যকর্মীদের ছুটি বাতিল
হাসপাতালের পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে স্বাস্থ্য আধিকারিক থেকে শুরু করে কর্মীদের ছুটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুজোর সময় জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন বাড়তে পারে। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রস্তুত রাখাই এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য।
দুর্ঘটনা মোকাবিলায় বাড়তি প্রস্তুতি
চোরবাগানের ঘটনার পর পুজোর ভিড়ে নিরাপত্তা এবং জরুরি পরিষেবা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। সেই পরিস্থিতিতে বড় পুজো মণ্ডপে চিকিৎসক দল মোতায়েন এবং হাসপাতালের পরিষেবা সচল রাখার উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে দুর্ঘটনা বা শারীরিক অসুস্থতার ঘটনা ঘটলে দ্রুত চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়াই স্বাস্থ্য দফতরের মূল লক্ষ্য।