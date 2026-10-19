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চোরবাগান-কাণ্ডের পর তৎপর স্বাস্থ্য দফতর, বড় পুজো মণ্ডপে মোতায়েন চিকিৎসক দল

পদপিষ্ট হয়ে ১৯ জনের মৃত্যুর ঘটনার পর পুজোর ভিড় সামলাতে তৎপর স্বাস্থ্য দফতর। কলকাতার পাঁচটি বড় পুজো মণ্ডপে চিকিৎসক দল মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, পুজোর সময় হাসপাতালের পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে স্বাস্থ্য আধিকারিক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীদের ছুটিও বাতিল করা হয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 19, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 01:37 PM IST
চোরবাগান-কাণ্ডের পর তৎপর স্বাস্থ্য দফতর, বড় পুজো মণ্ডপে মোতায়েন চিকিৎসক দল
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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